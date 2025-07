La casa misteriosa de l'helicòpter al jardí que hi ha als peus del Tibidabo està a la venda

Als peus del parc d’atraccions del Tibidabo s'hi troba una propietat que no deixa indiferent a la gent que hi passa per davant. La casa no només té unes vistes espectaculars sobre Barcelona, sinó que té un element del tot inusual: un helicòpter, un Augusta 109 d’origen italià. L'aeronau fa anys que reposa al jardí com si fos un element decoratiu més, res de rèpliques ni maquetes: és un aparell real, tot i que fora de servei.

Aquesta finca, molt coneguda entre els ciclistes i corredors que freqüenten la zona, és sovint anomenada popularment "la casa de l’helicòpter". I ara es troba a la venda i costa 1,1 milions d’euros, tot i que quan es va posar a la venda costava 100.000 euros més del que val ara. Però, hi ha una consideració important: està ubicada en sòl rústic, fet que implica certes limitacions, com la prohibició d’ampliar l’edificació o afegir-hi nous elements estructurals com una piscina.

Com és la casa?

L’anunci ja està exposat en diversos portals immobiliaris. Aquest presenta una casa de tres nivells, amb sis habitacions i una superfície de 429 metres quadrats. S'hi té accés a un ampli jardí amb un pou, ideal per a gaudir de la natura i la tranquil·litat de l'entorn. També es defineix com una "oportunitat única de viure en una casa que harmonitza amb la natura i ofereix unes vistes incomparables de Barcelona".

En la trentena de fotografies que hi ha publicades es mostren tant l’interior com l’exterior de l’habitatge, aquest últim encara més curiós. En una de les imatges es pot veure clarament l’helicòpter al costat d’una escultura de Bruno Catalano, l’artista francès conegut per les seves figures humanes incompletes, símbol del buit de l’exili i la migració, que ell mateix va viure de jove en marxar del Marroc cap a França.

Què hi fa un avió allà?

El propietari de la casa i l'helicòpter és un aviador francès d’uns 65 anys. El propietari va decidir portar l'aeronau a casa seva després que una avaria al motor la deixés inutilitzada. Reparar-la costava uns 150.000 euros, i mantenir-la en un hangar sortia car. Així que, tal com qui penja una bicicleta antiga al menjador, l'aviador francès va optar per traslladar l’aparell al seu jardí.

Quan el propietari va col·locar l'helicòpter a la finca, diversos membres del consorci de Collserola van acostar-s’hi per saber què hi feia allà. Segons expliquen alguns testimonis, el propietari els va respondre amb ironia: "Si al Tibidabo poden tenir un avió, per què no puc tenir jo un helicòpter?". Amb el motor avariat i les pales plegades, el vehicle no pot volar ni representa cap risc, i tampoc hi ha cap norma municipal que prohibeixi tenir una aeronau estacionada en un terreny privat, probablement perquè és d'allò més inversemblant.

La finca on hi ha integrada la casa fa més de 21.000 metres quadrats i està catalogada com a sòl rústic, raó per la qual no es pot requalificar ni adaptar a usos residencials comuns. Això influeix directament en el preu, que tot i ser alt, és inferior al d’una propietat similar ubicada en sòl urbà.

Buits legals d'aleshores

Per tant, qui adquireixi aquesta mítica casa ha de saber que no podrà construir una piscina ni fer-hi ampliacions. De fet, a les fotos s’hi aprecia una petita piscina desmuntable, similar a l’helicòpter, allà col·locada. Aquest tipus de propietats, heretades d’un urbanisme legalment irregular dels anys 50, 60 i 70, són comunes a Collserola, i malgrat que teòricament podrien estar subjectes a mesures de desallotjament, això sembla poc probable avui dia.