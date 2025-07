La CUP explora la fórmula Girona per revifar a Barcelona

Amb les eleccions municipals del 2027 a l'horitzó, la CUP treballa en una estratègia que els faci recuperar força municipal i representativitat en llocs estratègics com Barcelona, on fa dos comicis que no aconsegueix entrar a l'Ajuntament. És precisament a la capital del país on els anticapitalistes han plantejat un canvi, un "procés d'obertura", segons ha explicat a Nació el portaveu de l'assemblea barcelonina, Sergi Vilanova. En concret, els anticapitalistes s'obren a deixar enrere les sigles de la CUP i presentar-se a Barcelona amb una marca que integri moviments socials i populars. Seria aplicar la fórmula Girona -terme que no agrada als cupaires, que remarquen que el seu projecte és "eminentment barceloní" i que les dinàmiques no tenen res a veure- per intentar revifar a la capital del país, sense presència cupaire des de fa dos mandats.

"A Barcelona les sigles no han de ser un impediment", destaca el portaveu, que considera necessàries noves "receptes" davant "l'esgotament" del cicle polític. Ni la candidatura d'Anna Saliente, el 2019, ni tampoc la de Basha Changue, el 2023, van aconseguir recuperar la presència al consistori. Ara, el que exploren els anticapitalistes és la fórmula que els ha portat a guanyar l'alcaldia de Girona -la ciutat més important que governen- amb Guanyem, la marca liderada per Lluc Salellas i nascuda de la confluència de forces polítiques i socials sobiranistes i d'esquerres. Evidentment, però, adaptada a les característiques de la capital.

En aquest sentit, plantegen aquesta possibilitat de no concórrer a les eleccions sota les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular després d'una "revisió autocrítica", que apunta que la formació no ha estat capaç de fer d'"altaveu dels moviments populars". Tot plegat, en un context en què, també, el procés independentista ha quedat enrere i guanyen pes carpetes com l'habitatge, com evidencien les últimes mobilitzacions convocades pel Sindicat de Llogateres.

La CUP fa pública l'estratègia aquest dijous en l'acte 'Obrim Camí. Més veus, més força, més Barcelona' amb figures que són i han estat rellevants dins la formació com Eulàlia Reguant, Laure Vega i Jordi Estivill, i situa com a següent fita al calendari una trobada a la tardor amb els moviments socials per explorar un full de ruta col·lectiu. "La voluntat d'aquest procés és treballar amb complicitats", assegura Sergi Vilanova. Les línies mestres de la proposta orbiten en cinc eixos: llengua, autodeterminació, habitatge, transició ecològica i el discurs antibel·licista.

Alternativa "rupturista"

Des de la formació apunten a la necessitat d'una proposta capaç de ser una "alternativa" al govern del socialista Jaume Collboni, que es manté en forma segons l'última enquesta del CIS. Segons la CUP, els grups que actualment formen part del consistori no responen a "les necessitats" dels barcelonins. Per això, fa una crida als moviments populars a "construir una alternativa política radicalment democràtica, arrelada i rupturista".

"Obrim camí no per sumar sigles, sinó per sumar forces. No es tracta només de recuperar espais institucionals, sinó de recuperar la capacitat d'influir i transformar Barcelona des de la base, amb coherència i valentia", assegura la CUP. La incògnita ara és qui serà el candidat i si la formació triarà una cara -sigui de la política o dels moviments socials- coneguda.

El "procés d'obertura" del partit a Barcelona arriba uns mesos després de culminar el procés de Garbí i només unes setmanes després de renovar la imatge, amb un logotip nou amb un to diferent del groc habitual i amb més presència de l'estelada. Ara, la CUP és "optimista" de cara a entrar a l'Ajuntament de la capital del país d'aquí a dos anys: es reivindica com l'única candidatura amb una proposta de futur "en clau anticapitalista".

Amb la nova línia estratègica, que convida els moviments socials que han format tradicionalment la base de la CUP als municipis a formar part d'un projecte col·lectiu, els anticapitalistes s'emmirallen en un Guanyem Girona que ha apuntalat la seva gestió amb una candidatura àmplia. La fórmula de Guanyem, però, no ha tingut èxit a tot arreu. A Badalona, per exemple, aquesta opció es va quedar amb un sol regidor tot i que fa uns anys Dolors Sabater va arribar a ostentar l'alcaldia gràcies a un acord ampli per desbancar Xavier García Albiol. En tot cas, a Girona ha funcionat i ara la CUP vol explorar totes les vies perquè funcioni, també, a Barcelona.