La CGT apuja el to contra Educació

La secretària general de la CGT, Laura Gené, endureix el to de nou contra la Conselleria d'Educació: "Hem dit que no és suficient. Els docents han sigut molt contundents", ha reblat Gené, que recorda que el conflicte no va només de salaris, sinó que és molt més profund. Convoquen la vaga del 9 de juny, coincidint amb la visita del papa, i exigeixen a la consellera seure a negociar de nou. En cas de no fer-ho, reclamen la seva dimissió.\r\n\r\nInforma Gerard Mira. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes direccions collen per arribar al 6% del PIB després del «no» a l'acord amb Educació\r\n\r\n