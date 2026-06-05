05 de juny de 2026

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Societat

La CGT apuja el to contra Educació

  • Capçalera de la manifestació de mestres a Tortosa travessant el pont de l'Estat

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 12:29

La secretària general de la CGT, Laura Gené, endureix el to de nou contra la Conselleria d'Educació: "Hem dit que no és suficient. Els docents han sigut molt contundents", ha reblat Gené, que recorda que el conflicte no va només de salaris, sinó que és molt més profund. Convoquen la vaga del 9 de juny, coincidint amb la visita del papa, i exigeixen a la consellera seure a negociar de nou. En cas de no fer-ho, reclamen la seva dimissió.

Informa Gerard Mira. 

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