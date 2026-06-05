Les direccions collen per arribar al 6% del PIB després del «no» a l'acord amb Educació

El "no" a l'acord amb Educació ha remogut el galliner de la comunitat educativa. A través d'una carta, l'Assemblea de Direccions de Barcelona i Clam Educatiu, conjuntament, exigeixen a la conselleria que s'inverteixi en educació el 6% del producte interior brut (PIB) que estipula la llei. Els dos col·lectius consideren "insuficient" el preacord assolit divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris en matèries com l'escola inclusiva, motiu pel qual consideren que el conflicte ha de persistir: "Cal un desplegament més valent de recursos per atendre la diversitat a les aules, amb personal docent especialista", argumenten en la missiva.
Alhora, les direccions barcelonines, molt crítiques amb Educació, lamenten que el preacord que ha signat Professors de Secundària no abordi una revisió "profunda" del model de càlcul de les plantilles docents, o que no dona "prou valor" a la funció tutorial als centres educatius. A més, consideren que va "en contra de l'esperit" de la Llei d'Educació de Catalunya, que "reconeix l'autonomia dels centres i la possibilitat de configurar equips docents coherents amb el seu projecte educatiu". Un aspecte que algunes organitzacions sindicals han criticat durament, com Aspepc, que considera que s'ha de derogar aquesta normativa.
A més, les direccions barcelonines també critiquen que, en les negociacions que han dut fins al preacord, s'han perdut les millores en els complements vinculats a les tutories. Aquesta era la primera oferta ferma de la conselleria, però els sindicats la van rebutjar en considerar que calia millorar els salaris del col·lectiu a través d'un complement transversal per tota la plantilla. Això, però, no ha estat ben vist per les direccions, que lamenten que "el darrer acord no contempla les millores salarials proposades anteriorment per al complement de tutoria, el reconeixement de cotutories i la revalorització del càrrec de tutor en centres de màxima complexitat".
Les direccions recelen de la pèrdua de poder de decisió
El darrer acord, avalat només per l'afiliació de Professors de Secundària, CCOO i UGT, fixa la limitació de les places perfilades fins al 3% -una xifra significativament inferior a la que s'aplicava fins ara. A més, també limita la capacitat de fer entrevistes per escollir el professorat dels centres, ja que és el mecanisme amb què es cobrien les conegudes com places perfilades. Aquesta idea no ha tingut una bona rebuda entre les dues entitats: "Defensem la recuperació de les entrevistes en els processos de provisió de places perfilades i també en les substitucions de llarga durada", argumenten en la missiva.
Les dues entitats adverteixen que el preacord "elimina la possibilitat" de fer entrevistes per "poder valorar l'adequació dels candidats al projecte educatiu de cada centre", així com que "no preveu la possibilitat que els centres puguin reclamar personal interí". Finalment, l'Assemblea de Direccions de Barcelona i Clam Educatiu també critiquen que el preacord convoqui 5.000 places de càtedres de secundària. "En el context d'urgència actual no considerem que sigui la mesura més prioritària", afegeixen en un comunicat.