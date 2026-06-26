La DGT incorpora nous radars a carreteres en obres: multes de fins a 200 euros

La Direcció General de Trànsit ha engegat una campanya especial de vigilància en carreteres interurbanes i autopistes amb nous radars en trams afectats per obres. L'objectiu d'aquesta mesura, segons relaten des de la DGT, és controlar la velocitat dels conductors en aquests trams, ja que no sempre compleixen les restriccions de velocitat interposades a causa de les actuacions de millora de l'estat de les vies.
La vigilància se centra especialment en autopistes i carreteres on les obres afectin la calçada, provoquin desviaments o impliquin modificacions als carrils de circulació. En aquests casos, segons apunten, les sancions poden enfilar-se fins als 200 euros. Les multes s'aplicaran per a tots els conductors que sobrepassin els límits marcats per circular en les zones d'obres.
Aquesta mesura es pren arran d'una campanya que va realitzar la policia espanyola a Andalusia, en la qual va detectar que la gran majoria de les sancions que s'imposaven als conductors -gairebé un 90%- provenien de les zones de la carretera en obres. Arran d'aquest estudi, doncs, la DGT ha decidit habilitar nous radars en aquests punts per prevenir que els vehicles circulin més ràpid del previst i, d'aquesta manera, evitar accidents.
Altres multes que et poden costar 200 euros
Molts conductors consideren que no tenen cap motiu per patir ja que sempre respecten la velocitat que els marca cada tram. Amb aquesta idea, aquests mateixos conductors poden estar cometent una altra infracció i no ho saben. Per això mateix, la Guàrdia Civil ha advertit que pot multar-te amb 200 euros sí no estàs atent a tot allò què passa a la part de darrere del vehicle. Ocupar de manera excessiva un vehicle (posem per cas, sis o set persones en un cotxe de cinc places) pot suposar un greu perill per a la resta de conductors. Una distracció i la situació pot ser de risc màxim. La Guàrdia Civil podria arribar a immobilitzar-te el vehicle.
En el cas del consum d'alcohol i drogues, molts conductors han de seguir les indicacions de Trànsit i del Departament d'Interior: a vegades un parell de copes o un parell de cerveses poden semblar menors, però en el moment de bufar en un control pot suposar una sorpresa. Donar positiu, a més, també pot suposar que t'immobilitzin el vehicle.
Una altra infracció, com marca la DGT, que pot suposar una multa de fins a 200 euros és la de no respectar la distància de seguretat. La normativa és clara: "el conductor sempre ha de mantenir una distància tal de seguretat amb el vehicle que el precedeix que li permeti frenar sense col·lisió. Aquesta distància s'ha d'augmentar quan se circula a més velocitat o amb climatologia adversa".