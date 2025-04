La delegada del govern espanyol al País Valencià va oferir ajuda a Mazón des del matí de la dana

La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha declarat aquest dilluns davant la jutgessa de la dana que el dia 29 d'octubre va trucar a la llavors consellera d'Emergències Salomé Pradas a les 12.23 hores per oferir-li la Unitat Militar d'Emergències (UME), donada la situació que s'estava generant. Això no obstant, Pradas no la va requerir fins passades les tres de la tarda.

Moments abans d'entrar a la Ciutat de la Justícia, al voltant de les nou del matí, la delegada ha manifestat que arribava "amb ànim de col·laborar" per a "contribuir a la pau de moltíssimes persones que han sofert tant durant tots aquests mesos, especialment els familiars de les víctimes mortals".



Bernabé estava citada aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció número 3 de Catarroja per declarar en qualitat de testimoni en la causa de la catastròfica dana. També la compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, està programada per la mateixa jornada. Tots dos, en ser testimonis, estan obligats a dir la veritat.



La setmana passada va ser el torn dels dos únics investigats en aquest procediment, l'exconsellera de Justícia Salomé Pradas i l'exsecretari autonòmic d'Emergències Emilio Argüeso, que van apuntar a Bernabé com una de les persones responsables en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi).



Davant la jutgessa, Bernabé ha anat desgranant les seves actuacions durant la jornada de la riuada i, a més, ha aportat un llistat amb les trucades que va efectuar. Així mateix, la delegada ha explicat que quan es va reconnectar al Cecopi, va comentar que l'alcaldessa de Paiporta li havia dit que s'estava ofegant gent. Motiu pel qual va demanar que el missatge d'alerta no fos només per a les zones afectades per la presa de Forata, sinó per a tota la província.

Aquestes declaracions s'han produït només tres dies més tard que Pradas s'espolsés les culpes en el judici sobre la dana. Visiblement emocionada, va plorar en diverses ocasions i va afirmar que ella "no tenia coneixements d'emergències". En qualitat d'investigada per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i lesions, només va contestar les preguntes del seu advocat, que havia plantejat una defensa a l'atac contra la responsabilització al govern.