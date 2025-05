La factura de la llum pujarà de preu per reforçar el sistema després de l'apagada

L'apagada general tindrà conseqüències en les butxaques dels consumidors. L'activació d'una operació de reforç del sistema elèctric després de la caiguda implicarà que la factura de la llum s'apugi de preu, segons explica El Periódico citant fonts del govern espanyol.

Amb la mesura, Red Eléctrica vol blindar la xarxa amb un reforça addicional per evitar nous problemes de subministrament mentre s'investiguen les causes dels fets. Aquest seguit de tasques està frenant lleugerament l'ús de les energies renovables i prioritzant les energies tradicionals per produir electricitat en els últims dies.

Sigui com sigui, aquest reforç de la xarxa impactarà en la factura de la llum, amb un increment del preu del mercat de l'electricitat i, com a conseqüència, en la butxaca de tots els consumidors. El govern espanyol assumeix aquest "cost addicional" i encara treballa per buscar un equilibri entre l'estabilitat de la xarxa elèctrica i l'augment de preu de la llum.

Si bé encara no hi ha una xifra establerta, El Periódico assegura que des del govern espanyol parlen d'un "impacte mínim" en el preu de la llum. En tot cas, sembla que el sistema de reforç de la xarxa elèctrica es mantindrà fins que s'esbrini la causa exacta de l'apagada general. Si bé l'executiu estatal no marca tempos, la investigació pot allargar-se entre tres i sis mesos.

"El procés portarà temps. Per fer-ho, caldrà examinar de manera minuciosa els 756 milions de dades que van generar les 4.200 plantes del sistema. El que no farem serà tancar cap debat en fals. No ens precipitarem amb les conclusions, ni lies volem superficials o interessades. Arribarem al fons de la qüestió". Aquest és un dels missatges principals que va traslladar aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.