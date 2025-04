La Fiscalia presenta una demanda per reclamar l'entrega del llibre de Bretón i «analitzar-lo»

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha informat aquest divendres que ha interposat una demanda civil de diligències preliminar per reclamar al jutge que demani a l'editorial Anagrama l'entrega del llibre El odio, de Luisgé Martín i en el qual José Bretón confessa com va assassinar els seus dos fills. El ministeri públic justifica la seva petició per "poder analitzar i estudiar" el contingut del llibre.

El comunicat de la Fiscalia, que detalla que va presentar la demanda aquest dijous, arriba després que Anagrama decidís mantenir la suspensió de la distribució del llibre malgrat el rebuig de l'Audiència de Barcelona a paralitzar-la. L'editorial va argumentar que mantenia la suspensió de la distribució del llibre "en un exercici de prudència" i "per temps indefinit" malgrat tenir l'aval judicial per fer-ho.

L'Audiència de Barcelona havia confirmat aquest dimecres la decisió del jutjat número 39 de la ciutat comtal de no paralitzar cautelarment la publicació del llibre. Així, havia desestimat la petició de la Fiscalia i la mare de les víctimes, Ruth Ortíz, i havia remarcat que, com que la sol·licitud no està lligada a la presentació d'una demanda, no es compleix la finalitat de les mesures cautelars.

"No es pot ser aliè a les circumstàncies que envolten aquest incident ni a la protecció especial que mereixen les víctimes", ha matisat l'Audiència de Barcelona. Això no obstant, reitera que la legislació processal civil no conté mecanismes que permetin accedir a la petició formulada pel Ministeri Públic de conformitat amb els "raonaments exposats".