La història de l'Antic Teatre: de la revolta per un lloguer abusiu a l'expropiació de l'Ajuntament

L'Antic Teatre de Barcelona finalment pot confirmar la salvació de l'espai. Ha estat una celebració endormiscada en el temps, i patida. Durant cinc anys, s'han acumulat les incerteses, les negociacions i les promeses. Aquest dilluns, però, l'executiu de Jaume Collboni ha fet el pas i ha aprovat en comissió de govern l'inici del procés d'expropiació d'un equipament singular que no va tenir cap rubor a l'hora de denunciar els efectes de la crisi immobiliària: als gestors de l'espai els volien apujar el lloguer un 500%, dels 1.500 als 7.500 euros mensuals. Ara, el consistori desembutxarà un milió d'euros per protegir l'espai.

Tot va començar cinc anys enrere. El febrer del 2020 -setmanes abans de l'esclat de la pandèmia de la covid-19- la comunitat gestora de l'Antic Teatre va decidir fer pública la seva situació: la propietat volia multiplicar-los per cinc el preu del lloguer que els cobrava, amb la renovació del contracte, i això feia inviable la supervivència del projecte cultural que s'havia recuperat l'any 2003 a un dels locals més reconeguts del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Artistes i veïns mobilitzats van anunciar un pols ciutadà per defensar l'espai -fins i tot van iniciar una campanya a les xarxes socials amb el títol "L'Antic no es toca"- i van encoratjar l'administració a intervenir-hi d'alguna manera, davant les dificultats per arribar a un acord amb la propietat. També es va posar en valor que els mateixos implicats en la gestió del centre cultural -i la seva reconeixible terrassa- havien fet tota mena d'esforços durant els anys de funcionament de l'espai. No només programant més de 3.300 artistes, amb unes 3.700 funcions, sinó també reformant l'equipament amb inversió pròpia.

Una modificació urbanística clau

Després de travessar l'anomalia pandèmica, en el tram final del mandat passat, la llavors alcaldessa Ada Colau (BComú) va aprofitar per anunciar la negociació oberta amb la propietat de la finca per comprar l'Antic Teatre i, alhora, iniciar els tràmits de l'expropiació per si l'acord no fructificava. Es van començar a moure les peces amb una Modificació del Pla General Metropolità que qualificava alguns espais de l'edifici "equipaments de caràcter local i protecció patrimonial" i suposava la clau perquè el futur de l'espai fos públic. Mentrestant, els gestors de l'Antic Teatre -que tenien contracte de lloguer vigent fins al 2026- apressaven l'administració a fer realitat les intencions expressades.

No ha estat fins a dos anys més tard quan, descartada la via del pacte amistós, el govern Collboni (PSC) ha formalitzat allò anunciat: es dedicaran 1.064.281 euros a adquirir les parts de la finca que corresponen a l'activitat cultural de l'Antic Teatre. Això inclou la planta principal, l'altell, la terrassa i l'edifici baix d'accés.

Una de les claus de la proposta municipal d'expropiació és que l'espai quedarà ara integrat "com a nou equipament cultural de titularitat municipal". Això passarà a garantir "la continuïtat i estabilitat com a espai dedicat a la creació i a les arts escèniques", estableix en un comunicat l'Ajuntament. De la mateixa manera, des del consistori reconeixen que l'Antic Teatre s’ha convertit en "referent" de les pràctiques escèniques independents i de proximitat.

La comunitat de l'Antic Teatre, satisfeta a mitges

Ara està previst que la irrupció municipal permeti que els gestors de l'espai puguin mantenir la incidència a l'equipament. Tanmateix, la comunitat de la sala ha advertit amb un comunicat que encara no canten victòria. En un posicionament a les xarxes socials, han apuntat: "Esperem que aquest gest institucional sigui només l'inici d'un compromís real amb el projecte que li dona vida".

📢 Després de 20 anys de lluita, l’@anticteatre celebra que l’Ajuntament iniciï l’expropiació del local.



Però recordem: això ha passat gràcies a la pressió i persistència de l'equip l'Antic Teatre



✊ No ens aturarem fins garantir una veritable Casa de Cultura. #lanticnoestoca pic.twitter.com/3wJnowZchR — Antic Teatre (@lasaladelanena) June 2, 2025

En el comunicat de reacció a l'anunci de l'expropiació, els integrants de l'espai demanen han trobat a faltar un reconeixement a la tasca i la lluita de la comunitat de l'Antic Teatre durant els darrers 20 anys. En aquest sentit, han recordat la mobilització dels anys previs a la modificació urbanística que va blindar el futur públic de l'equipament. "Aquesta fita no ha estat una iniciativa espontània institucional, sinó el resultat directe de la pressió, el treball constant i l'organització política de l'equip de l'Antic Teatre", remata l'escrit, abans de demanar la implicació en el futur disseny de l'activitat cultural al centre.