Com són i què pensen els catalans? No hi ha una única resposta correcta, però l'última enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) dona algunes pistes que resulten interessants. L'òrgan de la Generalitat ha recopilat les opinions de prop de 2.500 persones sobre diferents àmbits del dia a dia, com poden ser el transport públic, la llengua, la justícia, la feina, la salut o els mitjans de comunicació.
Hi ha dades que només ratifiquen un sentir general, com que la defensa del català apel·la una àmplia majoria de la ciutadania encara que no sigui la seva primera llengua o que Rodalies es mereix un suspens. Però també hi ha elements que generen discrepàncies, com la percepció del tracte de la justícia en casos de violència masclista o la tria dels mitjans de comunicació prioritaris a l'hora de seguir l'actualitat. Així són i pensen els catalans en deu dades del CEO.
Farts de Rodalies
Una de les dades més cridaneres de l'estudi és que els catalans estan farts de Rodalies. El servei de trens és l'únic mitjà de transport que suspèn, amb una nota de 4,4, que és la més baixa dels últims anys. La resta de mitjans de transport aproven amb una nota mitjana que ronda el 7. Anant al detall, el 29% dels catalans posa una nota d'entre zero i dos al servei de Rodalies, mentre que un 19% li posa una nota d'entre tres i quatre. Amb això, un 48% dels catalans, pràcticament la meitat dels enquestats, suspèn el servei de trens.
Satisfets amb els cossos de seguretat
Els cossos de seguretat generen un gran consens entre la ciutadania. La millor valoració és per als Bombers, els quals reben una puntuació mitjana de 8,6 i només un 1% de la ciutadania els suspèn. Però tampoc obtenen males valoracions els Agents Rurals, que reben una nota mitjana de 7,4 i l'aprovat del 94% dels enquestats. Els Mossos d'Esquadra reben la pitjor valoració, però sumen un 6,8 amb l'aprovat del 87% dels catalans.
Sensibilitzats amb la llengua
Si bé les preguntes del CEO sobre llengua no aporten massa en els debats actuals, queda clar que existeix un consens entorn de la defensa de la llengua. El 89% dels enquestats està d'acord a fer que les persones que vinguin a viure a Catalunya tinguin garantit l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana. Per altra banda, el CEO pregunta als enquestats sobre la possibilitat d'utilitzar "la seva llengua", sense especificar si el català o el castellà, en diversos àmbits. Les dades creuades per Nació mostren com quatre de cada deu enquestats no poden utilitzar el català en la sanitat, el 45% no poden fer-ho als comerços i la meitat tampoc pot fer-ho en bars i restaurants.
Polèmics amb la violència masclista
Un dels resultats més polèmics de l'estudi té a veure amb el tracte dels tribunals davant d'assetjament o violència masclista. El 32% dels enquestats creu que la justícia tracta de manera més justa a les dones que als homes en aquestes situacions, mentre que el 23% diu que hi ha preferència per als homes i el 19% considera que es tracta de manera igual a homes que a dones. Els resultats també revelen una bretxa de gènere: la creença d'un suposat tracte privilegiat per a les dones arriba al 43% en els homes i cau fins al 20% en les dones.
Favorables a l'educació afectivosexual
De l'estudi del CEO també és interessant el suport a l'educació afectivosexual a les aules. El 73% dels enquestats està d'acord en el fet que s'introdueixin iniciatives d'aquest àmbit a les escoles i els instituts. De fet, només genera el rebuig del 9% de la ciutadania mentre que un 17% els és igual.
Preocupats per la feina
L'àmbit laboral forma part dels maldecaps de la ciutadania. El 76% dels enquestats continuen preocupant-se per la feina quan no estan treballant, dels quals un 46% ho fa sempre o sovint. Prop de la meitat dels catalans també asseguren que de manera habitual no poden dedicar les hores que voldrien a l'oci, a la parella o la família ni al descans a causa de la feina. Per contra, no consideren que les responsabilitats familiars afectin el seu rendiment o la seva dedicació a l'àmbit laboral.
Partidaris d'anar a veure el metge
L'atenció sanitària de forma no presencial s'ha guanyat un espai al sistema amb la possibilitat de fer consultes en línia. Però aquesta opció no acaba de convèncer els catalans. Segons l'enquesta del CEO, un 70% de la ciutadania prefereix l'atenció de manera presencial encara que un 43% tampoc veu amb mals ulls l'atenció a distància.
Compradors al mercat municipal
Enmig de grans cadenes de supermercat, crida l'atenció com el 67% dels enquestats diu que compra producte fresc al mercat municipal i el 70% dels que sí que hi van asseguren que ho fan almenys un cop per setmana. En un altre sentit, el 27% dels catalans compren roba de segona mà i un 50% no ho ha fet mai, però diu estar obert a fer-ho.
Fidels a TV3 i dividits a la ràdio
Els hàbits de consum es transformen però la televisió en directe continua sent el mitjà preferit dels catalans per informar-se de l'actualitat. El 68% dels enquestats trien aquesta opció però cada cop noten més la presència de les xarxes socials, que és la preferència del 64% dels enquestats i darrere queden els mitjans digitals amb un 62%. TV3 és el canal habitual del 54% dels catalans, per darrere de La 1 amb un 37%; i a la ràdio hi ha un empat del 34% entre RAC1 i Catalunya Ràdio. Per últim, el diari habitual dels catalans és La Vanguardia (37%) per davant de El Periódico (22%) i la seva xarxa social preferida és Instagram (56%) per sobre de WhatsApp (36%), YouTube (32%) o Facebook (29%).
Defensors de la cultura (menys dels videojocs)
El 68% dels catalans consideren que les administracions públiques han d'invertir més recursos en cultura. De la mateixa manera, la meitat creuen que també calen més recursos en producció audiovisual, si bé un 24% creuen que la inversió actual és suficient. La discrepància es troba en el sector dels videojocs, on només el 18% considera que cal invertir més recursos i un 34% fins i tot demana una menor inversió.