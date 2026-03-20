La justícia europea investiga un possible frau en el manteniment de la via de l'AVE a Adamuz

La Fiscalia Europea (EPPO, per les sigles en anglès) ha obert una investigació sobre un possible frau de fons de la Unió Europea en el manteniment del tram de la via fèrria prop del punt quilomètric 318,7 i la ciutat d'Adamuz (Còrdova, Espanya), on va haver l'accident on van morir 46 persones. Es tracta de la línia ferroviària d'alta velocitat (AVE) que connecta Madrid i Sevilla.
"Aquesta confirmació excepcional arriba després d'un gran interès públic. No es faran públics més detalls en aquesta fase", afirma l’oficina de l’EPPO a Madrid. La fiscalia europea recorda en un comunicat publicat aquest divendres al matí que és la responsable "d'investigar, perseguir i jutjar delictes contra els interessos financers de la UE".
El fet és que la Comissió Europea va atorgar una subvenció de 111 milions d'euros l'any 2024 procedents dels fons europeus perquè es renovés aquesta via, inaugurada el 1992. Un any abans de l'adjudicació, l'executiu europeu ja alertava que la línia havia quedat "desfasada en comparació amb la resta de la xarxa d'alta velocitat espanyola".
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que la fiscalia europea investiga l’accident des que es va produir. Segons ell, l’EPPO intervé en “tots els casos en els quals hi ha involucrats fons europeus”. “Pel motiu que sigui s'explica avui com una novetat important i no ho és”, ha afirmat en un missatge a X on ha adjuntat un missatge de la fiscalia.
Investigació judicial en curs
La investigació judicial sobre l'accident del 18 de gener en el qual van morir 46 persones continua obert en un jutjat de Montoro, un poble cordovès. Dos mesos després del succés la investigació es focalitza en una possible avaria de la infraestructura. Concretament en la ruptura d'un carril o el trencament d'una soldadura.
Un informe sobre el manteniment del sistema de senyalització mostra una caiguda de tensió en el circuit 22 hores abans que l'Iryo descarrilés. Tot i això, encara queda pendent rebre la informació de les caixes negres i de l'analítica pericial de la via.