La fractura prèvia del carril, la principal hipòtesi de la comissió d’investigació de l’accident d’Adamuz

La comissió d’investigació de l’accident ferroviari a Adamuz situa com la principal hipòtesi que el carril esquerre de la via es va trencar abans que passés el tren Iryo, la qual cosa el va fer descarrilar i va provocar que acabés envaint la via de l'Alvia que venia en direcció contrària. En tot cas, la comissió destaca que es tracta d’una “hipòtesi” que explica les marques a les rodes i al carril que “haurà de ser corroborada per càlculs i anàlisi detallada posteriors”.
En un document de sis pàgines, la comissió sosté que les marques trobades a les rodes i la deformació del carril “són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat” amb anterioritat. Segons la investigació, la fractura va fer que el carril s’enfonsés lleugerament pel pes de la roda. I és que, primer, va provocar les marques a les rodes dels cotxes 2, 3, 4 i 5 del mateix Iryo i, finalment, el cotxe 6 va descarrilar per una "falta completa de continuïtat del rodatge”.
Segons el document, les marques presenten un patró uniforme als cotxes 2, 3 i 4 de l’Iryo i són compatibles amb l’impacte del cap del carril. “La comparació visual entre les marques de les rodes i la secció del carril trencat de la zona zero del descarrilament presenten resultats coincidents”, explica. A més, el fet que les marques només estiguin presents a les rodes dels eixos imparells és "compatible" amb el fet que la primera roda de cada vagó rebés l’impacte del cap del carril fracturat. Fruit de cada impacte, “el carril també es deforma i s’enfonsa”.
Les marques del cotxe 5, a les rodes de la dreta, tenen un patró "diferent" del de la resta dels cotxes, però són compatibles amb l’impacte contra el cap del carril en una posició de no continuïtat amb la zona prèvia a la fractura. El fet que aquestes marques es trobin al cotxe 5 i que el cotxe 6 fos el primer descarrilat podria indicar que el carril s’estigués bolcant cap a l’exterior durant el pas del cotxe 5, de manera que el cotxe 6 va descarrilar per una manca de continuïtat del rodatge.
Tres trens que havien passat pel tram poc abans també tenen marques a les rodes
Els investigadors han trobat les mateixes marques en tres trens que havien passat per la mateixa zona: un Renfe que va circular pel lloc a les 19.09 hores, un Iryo a les 19.01 hores i un altre Iryo a les 17.21 hores. D’aquesta manera, segons el document, “es pot plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir amb anterioritat al pas del tren Iryo sinistrat i, per tant, del descarrilament”.
Amb aquesta base sobre la taula, les rodes i el carril s’enviaran a un laboratori metal·logràfic per determinar les possibles causes de la ruptura, sobre les quals ara per ara “no hi ha cap hipòtesi”. A més, en les pròximes setmanes s’analitzaran les caixes negres dels dos trens, i un cop es determinin les causes de la ruptura es podran establir noves línies d’investigació.