La justícia suspèn les multes a dues aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha suspès cautelarment les sancions del Ministeri de Consum a Ryanair i Norwegian per la seva política de cobrar per l'equipatge de mà. El govern espanyol va imposar unes multes de 107,7 milions i 1,6 milions d'euros a les dues companyies, respectivament, per aquesta pràctica i d'altres com el cobrament per reservar seients contigus per acompanyar persones dependents o menors, obligar a pagar per la impressió de la targeta d'embarcament a l'aeroport i per la "falta de claredat" en els preus.

De moment, l'alt tribunal ha ordenat a les dues companyies un aval de 110 milions i 1,8 milions, respectivament, equivalents a l'import de la sanció més interessos fins al final del procés. Entre altres raonaments jurídics, el tribunal ha acordat la suspensió cautelar de la sanció davant la "impossibilitat de prejutjar el fons de l'assumpte" i perquè resulta "evident que la suma exigida és, certament, molt elevada, i el seu pagament anticipat provocaria un desfasament a la tresoreria de la part recurrent".

Les línies aèries celebren la decisió

Per l'Associació de Línies Aèries (ALA), aquesta decisió "evidencia" els dubtes sobre la sanció que, afirma, va en contra del Reglament Europeu i permet les aerolínies seguir aplicant la seva política d'equipatge d'acord amb la normativa europea. D'aquesta manera, l'entitat destaca que es podrà mantenir la política actual fins que hi hagi una sentència ferma i els consumidors "podran seguir escollint els serveis que s'adaptin a les seves necessitats i pagar només per aquells que necessitin".

L'ALA ha insistit que la mesura de fer pagar per l'equipatge de mà hagués deixat Espanya com l'únic país membre amb aquesta pràctica i considera que hauria sigut un "greuge comparatiu" respecte a altres estats de l'entorn.

Debat sobre l'equipatge de mà a Europa

Aquesta qüestió també ha estat motiu de debat en els organismes europeus. Mentre que fa uns dies el Consell de la UE avalava que les aerolínies poguessin cobrar per l'equipatge de mà, l'Eurocambra apuntava que els passatgers tenien dret a portar una maleta gratuïta, a més d'una bossa de mà com una motxilla o ordinador portàtil.

Per la seva banda, l'ALA recorda que l'Eurocambra va obrir una investigació a Espanya en considerar que les sancions de Consum, que s'elevaven a 179 milions d'euros a cinc companyies, limitaven la capacitat d'elecció dels consumidors i distorsionaven el mercat únic.