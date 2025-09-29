La meitat dels aturats de Barcelona superen els 50 anys

El 44,2% dels aturats de Barcelona tenen 50 anys o més, segons les darreres dades de Barcelona Activa del juny del 2025 publicades per l’ACN. De les prop de 62.000 persones desocupades, 27.164 superaven la cinquantena, i prop de 14.000 van ser ateses per l'agència Barcelona Activa durant el 2024, la qual cosa confirma les dificultats que troben per reintroduir-se al mercat laboral els treballadors grans.
La reinserció laboral dels aturats majors de 50 anys s’ha convertit en una de les prioritats de l'agència de desenvolupament econòmic local de Barcelona. Maria Àngels González, directora executiva d’Ocupació i Proximitat de Barcelona Activa, explica que el seu model ofereix “programes específics per a aquest col·lectiu” i “aposta per fer itineraris a personalitzats per a cada aturat”.
Quasi 14.000 aturats atesos el 2024
El 2024, Barcelona Activa va atendre 13.799 aturats que superaven la cinquantena d’anys, un 24% del total de les persones ateses durant l’any. Els serveis d’Ocupació van atendre 7.403 persones de més de 50 anys, un 22% del total. D’aquestes, el 62% eren dones i, un 27%, tenien nacionalitat estrangera.
“En els majors de 45-50 anys hi ha perfils molt diversos”, explica la González, “No només es tracta de l'edat, sinó d'altres factors com els estudis o el nivell econòmic”. Les dades constaten que un 17% de les persones desocupades majors de 50 anys que van ser ateses el 2024 per Barcelona Activa tenia estudis primaris, un 47% estudis secundaris i, el 36% restant, s'havia graduat en estudis superiors.
La directora executiva d’Ocupació i Proximitat ha detallat que “el perfil típic del major de 45 anys que arriba a Barcelona Activa és el d'una dona d’entre 45 i 55 anys amb estudis secundaris”, González ha afegit que “en un 35% dels casos, aquesta dona és una migrant”.
“Et sents perdut i desubicat”
“Et sents perdut, desubicat i no saps per on començar”, explica Joan Manel López un testimoni de 56 anys que va quedar-se a l’atur a principis d'any. López assegura que “tenia el currículum totalment desfasat” i que “gràcies al suport dels treballadors de Barcelona Activa ha acabat trobant feina”.
La Mari Carmen Lacal, que té 50 anys, va ser acomiadada el 2022 després de patir un accident que va derivar-li en una malaltia. Lacal explica que estava “molt fotuda anímicament” i que va recórrer a diversos serveis de Barcelona Activa per “renovar-se” i intentar tornar a entrar al mercat laboral.
“Una bona formació d'idiomes o en competències digitals té molt de valor per als majors de 50 anys”, explica la directora executiva d'Ocupació i Proximitat de Barcelona Activa, “aquests coneixements faciliten als aturats tenir un accés més fàcil al mercat laboral”. González també explica que Barcelona Activa estarà present al Saló de l'Ocupació (del 14 al 15 d'octubre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona) i anima als majors de 50 anys ha apropar-se a algun dels dos espais d'assessorament i formació que l'agència tindrà disponibles.