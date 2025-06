La nova DGAIA ha recaptat el 70% dels ajuts pagats indegudament

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat aquest dijous que la nova Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) s'està desplegant a "velocitat de creuer", poques setmanes després de ser creada per substituir la DGAIA.

Durant la seva intervenció ha dit que espera poder recobrar el 90% dels ajuts socials pagats indegudament, sobretot en matèria de dependència. De moment s'han recuperat el 70% dels 167 milions d'euros que no s'haurien d'haver pagat. Tot i això, ha admès que una part, els de la renda garantida de ciutadania, s'ha decidit no cobrar-los per no posar en més dificultats les persones que els han cobrat.

Martínez Bravo ha dit que la nova direcció s'ha desplegat de manera "àgil", amb noves unitats i serveis, una nova subdirecció i un augment dels funcionaris que s'hi dediquen. En les setmanes vinents hi haurà anuncis, ha avançat, i ha assegurat que s'està avançant també bastant en els dos plans d'acció per revisar els centres residencials i els procediments de desemparament.