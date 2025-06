L'exdirectora de la DGAIA diu que el seu cessament va ser polític i reivindica la feina feta malgrat les «mancances»

La comissió de Drets Socials del Parlament ha continuat aquest dimecres les tasques per analitzar la situació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que va portar a la refundació de la direcció general -ara Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)- després que la Sindicatura de Comptes assenyalés dubtes en contractacions d'aquest organisme de la Generalitat durant diversos anys (2016-2020) i que, a més, ara l'Oficina Antifrau investigui prestacions a joves extutelats gestionades per entitats del tercer sector.

Un dels primers canvis que va impulsar el departament pilotat per la consellera Mònica Martínez Bravo va ser el cessament de l'exdirectora de la DGAIA Isabel Carrasco i de l'exsubdirector Josep Mayoral, que aquest dimecres han comparegut a la comissió parlamentària per explicar la decisió que els va rellevar dels càrrecs només sis mesos després del seu nomenament.

Carrasco ha afirmat que el seu cessament va ser una "decisió política" que entén pel seu "perfil tècnic": "No provenia ni del seu entorn ni de la seva confiança", ha assegurat. En aquest sentit, s'ha mostrat sorpresa per "l'enrenou" que va generar el seu cessament i ha dit que des del departament no li van comunicar "la intenció de fer canvis" a la direcció general. Així mateix, ha explicat que la consellera volia una direcció "més gerencial".

Sobre les presumptes irregularitats recollides per la Sindicatura de Comptes, Carrasco ha explicat que "no hi va haver temps a profunditzar molt més" en la feina feta en etapes anteriors i, respecte a la denúncia d'un treballador, ha dit que va posar en marxa un expedient informatiu que serviria per conèixer les conclusions i prendre decisions al respecte.

Recursos "insuficients"

L'exdirectora ha assegurat que va marxar "molt tranquil·la" per la feina feta durant els sis mesos que va liderar la DGAIA i ha lamentat els "equips insuficients, les jornades intenses i la gran pressió social" que hi ha a la direcció general. "No es pot sostenir un sistema de protecció sense tenir cura dels professionals. Som el departament pobre de la Generalitat", ha reblat.

Carrasco ha insistit que els recursos humans i econòmics amb els quals compta la DGAIA són "insuficients" i ha defensat el "compromís, la dedicació i la responsabilitat" dels professionals malgrat les "mancances". "Hi ha molts altres departaments que han de poder ajudar, no pot ser que hàgim d'assumir-ho tot des de la DGAIA", ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha expressat Josep Mayoral, que ha assenyalat que "la DGAIA és un símptoma" d'altres problemes. Així, ha apuntat a la manca de personal i recursos per fer front a l'arribada de joves migrants i ha lamentat que a la direcció general estan "desbordats".