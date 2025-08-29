Reobre un hotel emblemàtic de Barcelona que ha allotjat des d'Ernest Hemingway a Barack Obama

Barcelona recuperarà aquest mes de setembre un dels hotels més emblemàtics de la ciutat el segle XX. S'hi han allotjat personalitats com l'expresident dels Estats Units Barack Obama, el cantant Bruce Springsteen, el director de cinema Steven Spielberg i l'actor Tom Hanks. Si bé, l'edifici té una història d'alts i baixos, d'impuls i abandonament, que ara torna a enfilar després d'uns anys de baixada.
Es tracta del Gran Hotel La Florida, situat a la muntanya del Tibidabo. Aquest edifici noucentista va ser un encàrrec de l'empresari farmacèutic i filàntrop Salvador Andreu el 1924 i va ser projectat per l'arquitecte Ramon Raventós. Durant la Guerra Civil va ser utilitzat com un hospital militar i, el 1950, es va transformar per primera vegada en un hotel.
En aquells primers anys, hi va fer nit l'escriptor i milicià de les Brigades Internacionals Ernest Hemingway, entre altres. Si bé, el 1971 va quedar abandonat per primera vegada i no va ser fins al 2001 que es va reformar i renovar. En aquesta segona etapa, hi van dormir Obama, Springsteen i companyia, però el nou èxit no va impedir que l'hotel tornés a quedar abandonat.
El gener de 2024, la cadena hotelera Sunset Hospitality Group, de Dubai, va encapçalar un projecte de reforma integral de l'edifici per recuperar aquest actiu patrimonial de la ciutat, tal com explica l'On Economia, i ara és l'encarregada d'explotar el negoci, que està enfocat tant a clientela nacional com internacional. Concretament, el Gran Hotel La Florida reobrirà les portes aquest dilluns 1 de setembre.
Canvi de tendència del turisme a Catalunya aquest estiu
El Gran Hotel La Florida reobrirà després d'un estiu que ha deixat una conclusió clara: el turisme a Catalunya està canviant. Tal com recull l'Enquesta d'ocupació hotelera del juliol a Catalunya elaborada per l'INE i treballada per l'Idescat, el nombre de visitants estrangers ha crescut un 3,6% respecte al mateix mes del 2024, però les pernoctacions han disminuït un 0,5%. En total, tot i que Catalunya ha rebut un 3,3% més de turistes aquest juliol respecte al de 2024 (2.615.000), els hotels només han incrementat un 0,2% el nombre d'habitacions ocupades.
Les dades mostren un canvi de tendència en què cada vegada són més els viatgers que trien el país per passar les vacances, però opten per estar-s'hi menys dies, la qual cosa deixa una balança lleugerament negativa per als hotels. I, a l'espera de poder completar l'anàlisi amb les dades del mes d'agost, torna a estar sobre la taula el debat sobre com ha d'evolucionar el turisme de masses perquè els diferents actors implicats s'hi puguin beneficiar.