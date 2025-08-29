Gestió forestal per prevenir incendis i moderació davant la «radicalitat»: les claus d'Illa per al nou curs

Tret de sortida al curs polític. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat a conèixer aquest divendres els principals eixos que marcaran l'agenda del Govern els pròxims mesos. Ho ha fet a Arnes, a les Terres de l'Ebre, en unes jornades de dos dies en què l'executiu fixarà les línies estratègiques del curs. El Govern ha escollit Arnes per a la seva tercera trobada -primer va ser a Poblet i després a la Vall de Núria- per expressar el seu suport i compromís amb els territoris que van sofrir les conseqüències dels incendis del juliol. I la prevenció d'incendis i la gestió forestal és, precisament, un dels àmbits que el president vol prioritzar aquest nou curs, aprofitant l'experiència dels focs recents.
En una declaració davant dels consellers abans d'iniciar la reunió al Vilar Rural d'Arnes, on s'estaran fins demà, Illa ha explicat els cinc eixos que prioritzarà els pròxims mesos: l'àmbit internacional canviant i el paper de les estructures de governança europees; el canvi climàtic i la gestió forestal; la lleialtat institucional; la gestió i simplificació de l'administració, i la moderació i la ponderació davant "un clima molt tens políticament". Això sí, una declaració sense cap referència als pressupostos del 2026, la principal carpeta que haurà d'abordar el Govern les pròximes setmanes.
Gestionar "de manera competent" la massa forestal
Illa aposta per un "canvi de mentalitat" en política forestal. I ho vol fer amb una gestió "competent" de la gran quantitat de massa boscosa que hi ha a Catalunya. "Un 65% del territori, hi ha massa bosc", ha reblat el president, que opta per fer "decréixer" aquesta massa forestal -més 3.000 hectàrees- i per una acció continuada basada en la "cultura de prevenció i de protecció dels fenòmens climàtics". "No es pot garantir el risc zero mai a ningú, per més riquesa i capacitat que tenim. Però sí que podem millorar i contribuir amb la cultura de la protecció", ha reblat.
En la línia de la millora de la gestió, el president també s'hi ha referit a l'administració, a la millora i la simplificació de procediments "que són farragosos"."Com a Govern, centrar l'energia a executar i gestionar", ha dit, tot fent èmfasi en la prosperitat compartida a què reiteradament fa referència per descriure la voluntat de la seva acció de govern.
Illa ha destacat també la "lleialtat institucional" entre administracions i s'hi ha referit a l'actitud del PP vers el govern espanyol per la gestió dels incendis que han afectat comunitats de l'oest d'Espanya. "Quan les coses van bé és per responsabilitat meva, quan va malament és responsabilitat i culpa d'un altre. Aquest és un molt mal missatge a la ciutadania", ha assenyalat. En aquest sentit, respecte a les competències de les comunitats, Illa ha subratllat la voluntat del Govern de gestionar les seves competències "amb plenitud". "Hi ha coses a millorar, però mai hem jugat a traslladar les responsabilitats que són nostres a altres administracions", ha afegit.
Radicalitat i polarització
Per altra banda, el president ha reservat un espai a la defensa de la moderació "en un clima molt tens políticament, amb molta radicalitat". Així, ha instat a ser radical en els valors i els principis i en el reconeixement de la separació de poders. És en aquest sentit que ha expressat el seu desig que aquest sigui el curs "de l'efectivitat en el desplegament efectiu de la llei d'amnistia".
També ha subratllat la voluntat de "molta gent, especialment la que és radical" de buscar la "polarització" i generar en la ciutadania un sentiment de rebuig i impotència vers les administracions. A més, ha defensat principis com els drets religiosos després de "fets preocupants" com els de Jumella, a Múrcia, i també els drets lingüístics.
Finalment, dins del món canviant a què ha fet referència, el president ha fet un incís en els valors europeus i ha condemnat el genocidi a Gaza. Així, ha donat suport a la Global Sumud Flotilla que salparà diumenge des del Moll de la Fusta de Barcelona per "condemnar el genocidi". "Diu molt de la societat catalana el conjunt de mobilitzacions", com la Flotilla, ha assegurat el president.
La jornada de dissabte se centrarà en el municipalisme, amb trobades amb els delegats territorials del Govern per conèixer la realitat actual del territori. Abans, però, Illa ha preparat per a aquest vespre als seus consellers una xerrada de Xavier Marcet, expert en gestió pública, per posar al centre, com ha destacat durant el seu discurs i les línies de treball de les diferents conselleries les experiències aplicades a l'administració.