La paraula de l'any 2025: ningú sap què vol dir

Dictionarity.com l'ha escollit com la paraula de l'any 2025 malgrat que ni ells mateixos saben explicar exactament què significa. Com no podria ser d'una altra manera en l'era digital, el terme surt del context de les xarxes socials i s'ha fet viral gràcies a una cançó del raper Skrilla. En realitat, no és ni una paraula escrita. Es tracta de “6-7”.
El creador de la misteriosa paraula és Skrilla, qui la va incloure per primer cop el 2024 en el seu tema Doot Doot (6 7). De fet, la cançó repeteix la fórmula una vegada i una altra sense deixar entreveure de manera clara què significa tampoc per a ell. En realitat, es pronuncia "six-seven" -no "sixty-seven"- i el terme ja s'ha instaurat als patis de les escoles i a la xarxa viral per excel·lència: TikTok.
Segons Dictionary.com, la decisió de triar "6-7" com a paraula de l’any no té tant a veure amb el seu significat com amb el seu abast viral. La defineixen com un terme “ambigu” i “en gran part mancat de sentit”. Es tracta, realment, d'un símbol que representa la manera de comunicar-se de la generació alfa.
Un dels aspectes més curiosos és que "6-7" gairebé sempre va acompanyat d’un gest de mans: amb els palmells orientats cap amunt, es mouen les mans amunt i avall alternativament, com si es volgués expressar un "no ho sé" o un "més o menys".
Però, què significa?
És difícil trobar-ne una única definició, però a les xarxes s’han proposat diverses interpretacions: “més o menys”, “ni bé ni malament” o “jo què sé” són algunes de les opcions més compartides. De fet, el mateix gest sembla suggerir-ho.
Des de Dictionary.com expliquen que el reconeixement no premia el significat literal de "6-7", sinó el que representa per a la generació alfa. “L’atractiu de '6-7' és precisament la seva impossibilitat de definir-lo”, asseguren.
"6-7" va començar a prendre protagonisme cap al juny d’aquest mateix any. Alguns dels altres candidats a ser la paraula del 2025 eren “kiss cam”, “tariff” o “tradwife”, però cap d’elles ha aconseguit superar la viralitat del terme del raper americà.