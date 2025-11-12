12 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Barcelona estudia instal·lar una càmera a Diagonal i ampliar voreres a Gran Via arran de dos atropellaments

  • Un conductor i autobus de Monbus en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 14:37

L'Ajuntament de Barcelona planteja instal·lar una càmera de control fotogràfic de semàfor a la Diagonal i eixamplar les voreres de la Gran Via després que dues menors hagin mort a la capital catalana en les darreres setmanes atropellades per autobusos. El primer accident va ser, precisament, a la Diagonal i el segon, a la Gran Via. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que les mesures s'han proposat "malgrat que no s'han observat deficiències de senyalització ni visibilitat" al lloc dels sinistres. El tinent ha recordat que els dos casos estan judicialitzats i que la investigació segueix el seu curs. Un cop es conegui el resultat llavors es veurà, ha indicat, si cal adoptar mesures "concretes" com les que s'han plantejat.

Et pot interessar