Barcelona estudia instal·lar una càmera a Diagonal i ampliar voreres a Gran Via arran de dos atropellaments

L'Ajuntament de Barcelona planteja instal·lar una càmera de control fotogràfic de semàfor a la Diagonal i eixamplar les voreres de la Gran Via després que dues menors hagin mort a la capital catalana en les darreres setmanes atropellades per autobusos. El primer accident va ser, precisament, a la Diagonal i el segon, a la Gran Via. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que les mesures s'han proposat "malgrat que no s'han observat deficiències de senyalització ni visibilitat" al lloc dels sinistres. El tinent ha recordat que els dos casos estan judicialitzats i que la investigació segueix el seu curs. Un cop es conegui el resultat llavors es veurà, ha indicat, si cal adoptar mesures "concretes" com les que s'han plantejat.\r\n