La Sagrada Família veu “molt avançades” les negociacions amb l’Ajuntament per tirar endavant l'escalinata

El president delegat de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha assegurat aquest dimarts que les negociacions amb l’Ajuntament de Barcelona per la construcció de l’escalinata de la Façana de la Glòria i la reubicació dels veïns afectats “estan molt avançades” i són “prop d’un acord”. En roda de premsa de valoració del 2025, Camps ha explicat que les negociacions entre les dues parts “funcionen perfectament” i que van per “bon camí”. A més a més, ha aplaudit que des del consistori es confirmés que “no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge dins el districte”. També han indicat que si la visita del Papa suposa un augment molt important de visitants, estudiaran si allarguen l’horari de visita del temple.\r\n