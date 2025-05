La Universitat de Barcelona suspèn de sou i feina un professor denunciat per assetjament

La Universitat de Barcelona ha suspès de sou i feina el professor de la facultat de Filologia i Comunicació denunciat per una alumna per assetjament sexual, segons confirmen a l'ACN fonts coneixedores del cas. El docent estava apartat de manera cautelar de la feina des del setembre del 2023.

El cas es va donar a conèixer el febrer passat, quan la denunciant va emetre un comunicat a les xarxes socials assegurant que el docent la va assetjar sexualment, va abusar d'ella i la va obligar a practicar sexe. Ho va denunciar a la Unitat d'Igualtat de la UB, que va activar el protocol contra l'assetjament sexual i va obrir un expedient disciplinari al docent, amb suspensió cautelar de funcions per presumptes infraccions greus i molt greus.

L'expedient ha finalitzat amb la suspensió de sou i feina durant un any i mig per una infracció disciplinària molt greu, tot i que no s'han considerat les acusacions d'agressió sexual i abús d'autoritat, segons assegura TV3. El docent ja ha complert el temps de suspensió sense feina, ja que va ser apartat cautelarment de les aules el setembre del 2023.

En canvi, no hi havia una suspensió de sou i ara caldrà veure com s'aplica aquesta segona part, segons expliquen fonts coneixedores del cas. En cas de no acceptar la decisió del centre universitari, l'home disposa d'un termini de dos mesos per elevar el cas a la justícia o d'un mes per recórrer contra la resolució del rector de la UB.

Durant el temps que ha durat la investigació per via administrativa, 7 dones més s'han sumat a la primera denúncia amb històries similars, segons afirma TV3. Dos d'aquests casos haurien prescrit. Un jutjat de Barcelona i l'Audiència van arxivar fa un any la denúncia de la primera alumna a considerar que no s'apreciaven indicis de delicte.