El català triomfa a la Universitat de Granada

Una bona notícia pel català arriba des d'Andalusia. La Universitat de Granada ha detectat un boom per aprendre català, tal com recull un reportatge de La Vanguardia. Els motius? Doncs tal com recullen diversos estudiants, es poden resumir entre la passió pel Barça femení i l'interès per la nova onada de música en llengua catalana.

"Jo volia entendre a Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí quan les entrevistaven", explica una de les estudiants. Ella i altres joves han après català per poder entendre els discursos de les seves futbolistes preferides i també les narracions dels partits que es fan per les televisions catalanes.

La Universitat de Granada és reconeguda internacionalment pel seu ensenyament de llengües i fa classes de català des de 1963. La llengua catalana forma part del pla d'estudis del grau de traducció i interpretació com una optativa al nivell d'altres llengües amb un estat com són l'holandès, el grec o el búlgar. La literatura catalana també es pot escollir en els estudis literaris.

Ara, la Universitat ha detectat un interès creixent pel català, motiu pel qual han obert més matrícules i han augmentat els grups. A hores d'ara, hi ha uns vuitanta alumnes estudiant la llengua i una vintena més que fan literatura catalana. L'interès pel Barça ha unit un grup d'estudiants, que ara queden per veure sèries i pel·lícules com Casa en flames, Alcarràs o Crims.

Dues estudiants més expliquen a La Vanguardia la importància de la nova onada de música en català. Una d'elles, nascuda a Còrdova, va crear una llista de Spotify sota el nom "Som Catalanes" en què hi ha unes vuitanta cançons de grups com Manel, Amics de les Arts, Txarango, Oques Grasses, Ginestà o The Tyets. Un altre estudiant apunta que tenia ganes d'entendre les lletres de totes aquestes cançons. Fins i tot un dels professors ha impulsat activitat més enllà de les aules amb tertúlies en català.