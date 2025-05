L'abat català que veu un futur «molt negre» davant l'extrema dreta i critica tractar els migrants com a «delinqüents»

L'església alça la veu. L'abat de Poblet, Rafel Barruè, avisa que veu un futur "molt negre" davant l'auge de l'extrema dreta a Europa i a escala mundial. El responsable del Monestir de Poblet critica també el tracte que reben les persones migrants en arribar a Europa, tractant-les com a "delinqüents".

"És inhumà", exclama Barruè, que creu que l'Església no "s'ajuntarà" amb els partits d'ultradreta, però defensa tenir-hi "diàleg". El religiós insisteix que "no hi ha cap partit que tingui valors autènticament cristians". Assegura que "no acaba d'entendre la causa" de l'increment dels moviments reaccionaris.

Barruè carrega contra la idea impulsada pels partits d'extrema dreta que "no hi ha treball perquè hi ha immigrants". Demana que la societat es posi en la "pell" dels migrants que venen des del continent africà. "Venen a jugar-se la vida, a viure o a morir", remarca. "El problema és que Europa no ajuda a eixos països, els han tret totes les matèries primeres i quan s'han acabat, se'ls ha deixat", sentencia.

L'abat explica que durant aquest any ha rebut representants dels grups polítics del PSC, Junts, ERC i PPC. Barruè creu que l'Església s'ha "d'entendre" amb tots els partits polítics, i fins i tot tenir un paper de "mediació". Ara bé, creu que "no s'ha d'ajuntar amb els partits d'extrema dreta". De fet, afirma que "no hi ha cap partit que tingui valors autènticament cristians".

Des del monestir reivindiquen que l'Església es troba en una etapa "d'obertura de pensament i de diàleg". Barruè defensa que també cal establir aquest "diàleg" amb l'extrema dreta. "S'haurà de dialogar amb tots, però no sé com", confessa.

Rafel Barruè va ser escollit ara fa un any com a abat de Poblet, després que el seu predecessor, Octavi Vilà, fos nomenat bisbe de Girona. Va entrar al monestir el 1999, quan tenia 33 anys. Durant el mandat de Vilà, Barruè ja va ser el prior de la comunitat.