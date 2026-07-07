L'Ajuntament de Barcelona i l'ATM signen el conveni per a la connexió del tramvia per la Diagonal

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona han aprovat el conveni de col·laboració que definirà el marc institucional per executar les obres i la posterior explotació de la connexió del tramvia per la Diagonal entre Verdaguer i Francesc Macià. El conveni aprovat fixa el repartiment de responsabilitats entre les dues administracions i els mecanismes de coordinació necessaris per executar l’actuació minimitzant les afectacions a la ciutadania, optimitzant els terminis i afavorint una actuació integrada sobre l'espai públic.
El text estableix que la Generalitat finançarà íntegrament la infraestructura tramviària a través de l'ATM amb una inversió de prop de 97 milions d'euros, mentre que el consistori n'aportarà 99 per a la urbanització i ampliació del col·lector. Principalment, els treballs de l'Ajuntament de Barcelona inclouen la reurbanització de l'avinguda Diagonal -entre el passeig de Sant Joan i l'avinguda de Sarrià- i l'ampliació del col·lector de la Diagonal entre els carrers Girona i Calvet.
Per la seva banda, l'ATM assumirà la construcció de la infraestructura i dels sistemes tramviaris entre Verdaguer i Francesc Macià, l'ampliació de les cotxeres del Trambaix i l'adaptació de la flota del Trambaix al sistema de captació d'energia sense catenària (APS), que permet eliminar el cablejat aeri en aquest tram urbà. Amb aquests 2,2 quilòmetres restants, el trajecte entre Glòries i Francesc Macià tindrà una durada aproximada de 15 minuts i incorporarà tres noves parades: Diagonal-Cinc d'Oros, Balmes i Casanova, que milloraran la connectivitat del transport públic al centre de Barcelona.
62 milions de viatges anuals
Finalitzat el projecte, la demanda prevista serà de 62 milions de viatges anuals. S’estima, a més, retirar de la circulació prop de 12.500 cotxes diaris en dia feiner. Les obres tindran una durada prevista de 40 mesos, als quals caldrà afegir el període de proves i marxa en blanc abans de l'entrada en servei del nou tram.
El consell de l'administració de l'ATM també ha donat llum verda a l'informe tècnic de resposta a les al·legacions per al perllongament del Trambaix fins al centre de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, el Consell ha facultat el director general de l'ATM, Manuel Valdés, perquè aprovi definitivament l'Estudi Informatiu, un cop emesa la resolució d'impacte ambiental favorable, perquè continuï la tramitació d'aquesta actuació prevista al Pla Director d'Infraestructures 2021-2030.