L'alcalde de Mataró reclama «responsabilitat» a Educació i sindicats davant la vaga d'inici de curs

L'alcalde de Mataró, el socialista David Bote, veu amb preocupació l'inici del pròxim curs escolar, que estarà marcat per la vaga educativa convocada pel primer dia de classes, el 8 de setembre. Les reivindicacions dels docents i el pols amb el Departament d'Educació s'arrosseguen des del curs passat, encara amb un final incert.\r\n\r\nDes de Mataró, Bote reclama "responsabilitat" a totes les parts per trobar "l'encaix" ben aviat. En aquest sentit, l'alcalde recorda que l'educació és "la base de la cohesió i el futur de la societat" i fa una crida a la "consciència col·lectiva" en un moment de "transició" del sistema educatiu davant una "nova realitat" en què "ni la societat, ni el context climàtic, ni la tecnologia és la mateixa".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nInici de curs educatiu convuls després d'un any de mobilitzacions «històriques»: i ara, què? Gerard Mira\r\n\r\n