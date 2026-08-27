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L'alcalde de Mataró reclama «responsabilitat» a Educació i sindicats davant la vaga d'inici de curs

Societat

  • L'alcalde de Mataró, David Bote -

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Publicat el 27 d’agost de 2026 a les 15:35
Actualitzat el 27 d’agost de 2026 a les 15:36

L'alcalde de Mataró, el socialista David Bote, veu amb preocupació l'inici del pròxim curs escolar, que estarà marcat per la vaga educativa convocada pel primer dia de classes, el 8 de setembre. Les reivindicacions dels docents i el pols amb el Departament d'Educació s'arrosseguen des del curs passat, encara amb un final incert.

Des de Mataró, Bote reclama "responsabilitat" a totes les parts per trobar "l'encaix" ben aviat. En aquest sentit, l'alcalde recorda que l'educació és "la base de la cohesió i el futur de la societat" i fa una crida a la "consciència col·lectiva" en un moment de "transició" del sistema educatiu davant una "nova realitat" en què "ni la societat, ni el context climàtic, ni la tecnologia és la mateixa".

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