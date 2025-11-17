L'AVE apujarà la velocitat fins als 350 km/h i anirà de Barcelona a Madrid en menys de dues hores

Els trens d’alta velocitat incrementaran la velocitat fins als 350 quilòmetres per hora, segons ha anunciat aquest dilluns Óscar Puente, ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, als Esmorzars informatius d'Europa Press. El projecte suposa augmentar la velocitat actual, 300 quilòmetres per hora, fins a arribar a un límit només comparable la xarxa ferroviària xinesa.
Els passatgers s'estalviaran més de mitja hora per trajecte
Puente ha anunciat que aquestes modificacions començaran a implementar-se en el trajecte que connecta Barcelona amb Madrid, que passarà de durar dues hores i mitja, o més, a menys de dues hores. El ministre ha assegurat que aquest canvi marcarà “un nou punt de partida” en el transport a Espanya, i ha afegit que es preveu una inversió de 60.000 milions d’euros durant els pròxims quatre anys destinats a trens, carreretes, ports i aeroports. Les mesures també inclouen l’ús d’unes travesses aerodinàmiques que permetran reduir en un 21% la càrrega aerodinàmica que generen els trens, i al mateix temps augmentar la seva velocitat en un 12%.
A banda d’aquesta millora, el pla també inclou una connexió entre Madrid Chamartin i Barcelona, sense passar per l’Estació d’Atocha, a més d’una nova estació per a trens d’alta velocitat a Parla, al sud de Madrid. Aquesta nova estació permetrà als passatgers que vagin de Barcelona a Andalusia fer el canvi de trens a la mateixa estació sense haver d’entrar a Madrid.
La iniciativa arriba en un context favorable pels trens d’alta velocitat. Recentment, s’ha aprovat la Llei de Mobilitat Sostenible, que preveu que s'eliminin els trajectes d'avió que tinguin una alternativa en tren de menys de dues hores i mitja, i l'augment en la velocitat dels trens, per tant, podria acabar afavorint la desaparició de vols estatals. Aquest moviment va en la mateixa línia que el pla de la Comissió Europea, que vol connectar les capitals europees amb trens d’alta velocitat.