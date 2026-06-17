L'empresa catalana de drons que va enlluernar el món amb la figura d'Antoni Guadí vol trencar un rècord mundial

Barcelona i la Sagrada Família van fer la volta al món en el marc de la visita de Lleó XVI a Catalunya i l'esdeveniment que va suposar la benedicció de la Torre de Jesús. Aquella nit de dimecres 10 de juny la figura d'Antoni Gaudí va cloure tot un show de llums, música, colors i drons que va enlluernar els presents i tots aquells que ho van veure arreu del planeta. L'espectacle va comptar amb nombrosos jocs de llums dins i fora de la basílica i un grup de drons va dibuixar la cara de Gaudí al cel, juntament amb una cita seva: "Primer l'amor, després la tècnica".
L'empresa que va formar part de tot l'espectacle -dirigit pel 3Cat amb Paulí Subirà com a director d'orquestra audiovisual- va ser Flock Drone Art, una companyia catalana amb seu a Celrà (Girona) i coneguda a casa nostra per haver organitzat esdeveniments lumínics i musicals com el del dia de la Mare de Deu a Montserrat, l'abril del 2025. L'impuls i l'aparador que va suposar la visita del Pontífex, amb aquest show que va donar la volta el món, els ha col·locat el focus a sobre. Amb aquesta empenta, la companyia catalana es dirigirà aquesta setmana a Portugal per realitzar una gesta: superar un rècord únic a Europa.
Flock Drone Art participen aquest divendres 19 de juny al festival Air Invictus, a la ciutat de Porto. Tal com han explicat des de Time Out Barcelona, la companyia catalana té la intenció de batre el rècord europeu de major nombre de drons volant de manera sincronitzada i simultània en un espectacle d'aquestes característiques. Superarà el que van fer a la Sagrada Família amb diferència. En concret, volen desplegar 3.050 drons a la vegada.
Si ho aconsegueix serà la primera empresa catalana, de tot l'Estat i de tot el continent en fer-ho. Haurà de superar qualsevol entrebanc, problema tècnic o fins i tot del temps per sincronitzar tots els drons. Després del que van aconseguir davant Lleó XIV i amb aquesta fita sota el braç, l'empresa de Celrà se situarà automàticament com un gran referent del sector.