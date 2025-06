Les coques farcides guanyen protagonisme per aquest Sant Joan

El Gremi de Pastisseria de Barcelona encara la campanya de Sant Joan amb previsió d'igualar les vendes de coques de l'any passat, en part, perquè presagien que el fet que la revetlla caigui en dilluns pot allargar les vendes durant tot el cap de setmana previ.

El sector evita donar xifres concretes, però és positiu especialment amb les coques farcides. En els darreres anys els pastissers han notat una certa tendència a l'alça per totes aquelles coques farcides de crema o nata. El sector creu que part de l'èxit de tots els tipus de coques és per la qualitat dels ingredients que utilitzen les pastisseries tradicionals, com les farines, pinyons o fruites, en comparació amb els supermercats.

Les coques tradicionals són les més sol·licitades, concretament la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de full amb llardons, explica el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre. Tot i això, també reconeix que les farcides guanyen força, especialment la de nata, crema i xocolata.

Coques sant joan

Albert Segura / ACN

"La revetlla de Sant Joan no s'entendria sense un bon tros de cosa", diu Zaguirre. Per això, "Segurament es vendran moltes coques tant a l'interior com al litoral, i molta gent aprofitarà el cap de setmana per tastar i encarregar les coques amb antelació" presagia el president del Gremi de Pastisseria.