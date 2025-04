Les homilies d'Organyà no són el text més antic en català: n'hi ha un d'un segle anterior

Investigacions recents havien aconseguit datar els Greuges del senyor de Caboet, un text jurídic, entre el novembre del 1105 i el març del 1106. El pergamí no està datat, com era habitual quan es redactaven greuges, però gràcies als estudis fets pel reconegut medievalista Josep Maria Salrach, s'ha aconseguit acotar l'escriptura en poc més de dos anys.

La conclusió és que els Greuges de Caboet són més d'un segle anteriors a les famoses Homilies d'Organyà, datades entre 1220 i 1230. Els Greuges de Caboet és un text en què Guitard Isarn, cap de la família feudal dels Caboet, instal·lats a la vall de Cabó, a l'Alt Urgell, fa un inventari de queixes i demana reparació per totes les ofenses i els danys que considera que li han fet els seus vassalls.

Un d'aquests senyors de Caboet, en Guitard Isarn, relata els deures feudals que han incomplert els seus vassalls, i a més a més encarrega als seus homes de confiança el deure d'ajudar la seva dona i el seu hereu, quan ell falti, i diu: "Per via de la llei o per la guerra."

El dels Caboet era un llinatge que es podria qualificar de confiança dels comtes d'Urgell, alguns dels quals, com Borrell II, també eren comtes de Barcelona, Girona i Osona.

Els investigadors asseguren que l'estudi d'antics pergamins ha fet que l'origen del català escrit hagi anat variant al llarg dels anys. Durant molt de temps, s'ha pensat que les Homilies d'Organyà, datades entre el 1220 i el 1230, eren el document més antic, però ara se sap que no és així.

Per tant, si s'ha tardat molts anys a datar els Greuges de Caboet, que es van trobar al mateix lloc que les Homilies, a la col·legiata d'Organyà, potser en un futur s'aconseguirà datar algun altre pergamí. És a dir, la investigació d'antics pergamins continua.