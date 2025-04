Illa demana «coherència» per intervenir el mercat: amb els aranzels sí, però amb l'habitatge també

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que la resposta a la guerra comercial del president dels Estats Units, Donald Trump, "és Europa" i ha reclamat a tothom tenir una "mirada europea". En el seu discurs davant del Consell Nacional del PSC aquest dissabte, ha defensat que la resposta passa per "enfortir" el projecte europeu, reafirmant-se i actuant des del federalisme i prenent decisions "valentes", tot basant-se en la idea de la prosperitat compartida i allunyant-se de l'ús de la força.

Tanmateix, Illa ha valorat que "res tornarà a ser igual" i que no es podia preveu que les coses canviarien "tan ràpidament i de forma tan caòtica". D'altra banda, ha demanat "coherència" als que defensen intervenir el mercat només quan els interessa i ha dit que el PSC ho fa pels aranzels però també per l'habitatge.

Amb la visió d'Illa, el president espanyol, Pedro Sánchez, és un puntal, perquè "és i se l'escolta" a Europa, on influeix amb accions com el seu últim viatge a Àsia, que ha fet en coordinació amb la Unió Europea, ha destacat. Considera que la nova situació comercial i geopolítica s'ha d'afrontar "ràpidament", però fent "tot el possible" per mantenir els vincles que impliquen les bicentenàries relacions amb els Estats Units. Per això, ha distingit entre l'actual Casa Blanca i la societat estatunidenca.

A més, el president de la Generalitat ha considerat que la UE ha de fer tres coses: federalitzar-se per enfortir-se, cosa que implica decisions valentes i amb flexibilitat; "afirmar Europa" amb la seva economia de mercat, la seva democràcia i el seu estat del benestar, amb els valors europeus que implica; i "actuar", amb prudència i voluntat d'acord, però obrint-se al nou escenari.