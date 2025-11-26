El taxi anuncia una aturada general «irreversible» a Catalunya i una marxa lenta a Barcelona

Élite Taxi ha convocat una aturada general del sector a tot Catalunya i una marxa lenta pels principals carrers de Barcelona el pròxim 9 de desembre per protestar contra les empreses VTC i denunciar que diverses organitzacions defensen un model "que precaritza, explota i trepitja els drets laborals i la mobilitat pública". Tal com anuncia un comunicat públic emès aquest dimecres, la mobilització "no es desconvocarà" i és "irreversible".
Afectarà tot el país, però el centre de la diana serà a Barcelona coincidint amb el Barça-Eintracht Frankfurt de la Lliga de Campions. La previsió és que les accions comencin a les 10:00 hores i acabin a les 16:00 hores, tot i que, abans, els taxistes de fora la ciutat comtal ja s'hi desplaçaran, provocant afectacions del trànsit.
Els taxistes volen ocupar la Gran Via entre la Plaça Tetuan i el Carrer Entença i, després, fer el mateix al passeig de Gràcia entre el carrer Rosselló i la plaça Catalunya. Aleshores, els treballadors decidiran en assemblea quins passos seguiran i, ara mateix, hi ha dues opcions: fer una marxa cap al Parlament o cap al Camp Nou.
Una mobilització "històrica"
Élite Taxi ha titllat la mobilització d'"històrica" i ha detallat que la suspensió del servei a tot Catalunya inclourà l’aeroport del Prat i les estacions de trens i busos. De fet, únicament s’atendran urgències mèdiques, que seran gratuïtes.
L’organització que dirigeix Tito Álvarez ha fet una crida a fer “una invasió massiva de tot Catalunya i al cor de Barcelona” i ha subratllat que les accions són “irreversibles” i no es cancel·laran “de cap manera ni per cap pressió”. A més, l'entitat ha detallat que durant la jornada hi haurà més de 300 piquets informatius repartits en aeroports, estacions i “punts estratègics”.