Les millors imatges de la pluja d'estels a Catalunya

La nit d'aquest dilluns i matinada de dimarts, Catalunya ha gaudit de la pluja més gran d'estels dels Leònids. Tot i que aquest fenomen es pot observar fins al 30 de novembre, el moment ideal ja ha passat i ha deixat algunes imatges espectaculars.
Era aquesta nit quan la lluna quedava per sota de l’horitzó fins ben entrada la matinada i, per tant, il·luminava molt poc el cel, cosa que permet una millor visibilitat. Si bé, la meteorologia no ha estat propícia, ja que els núvols han dificultat l'observació a ull nu en alguns punts. En altres, però, com Osona, la pluja d'estels s'ha vist bé, amb imatges de postal.
S'han pogut veure entre 10 i 15 meteors per hora sense necessitat de telescopi, només a ull nu. De fet, només ha estat necessari buscar un bon lloc des d'on es pogués observar el cel fosc, sense molta contaminació lumínica. Al país hi ha tres opcions que recomanen des del Parc Astronòmic de Prades: el Parc Nacional Aigüestortes Estany de Sant Maurici, el Parc Astronòmic del Montsec a la Serra del Montsec i el mateix Parc Astronòmic de Prades.
Què són els Leònids?
La coneguda pluja d’estels Leònids és, en realitat, les restes de la cua del cometa Tempel-Tuttle en passar a prop de la Terra. Aquest cometa, d’uns dos quilòmetres de diàmetre i amb una òrbita que completa aproximadament cada 33 anys al voltant del Sol, va alliberant fragments diminuts de gel i pols que queden flotant a l’espai.
Quan la Terra en el seu moviment anual es troba amb aquestes restes, penetren l’atmosfera i es converteixen en traços lluminosos que cauen a molta velocitat. Aleshores, es cremen per la fricció amb l'aire, donant lloc a l’espectacle lumínic que observem des del planeta.