Les pluges a València descobreixen el cadàver d'un home mort fa 15 anys

Troballa inesperada arran de les últimes pluges, les de la dana Alice, que han sacsejat diversos territoris dels Països Catalans. La policia local de València ha trobat el cadàver d'un home que havia mort fa 15 anys al seu pis de la capital valenciana. Segons expliquen mitjans locals, els aiguats han produït un embús al domicili que ha acabat descobrint les restes mortals del protagonista dels fets.
Què ha passat exactament? Doncs l'edifici on vivia l'home, al carrer Lluís Fenollet de València del barri de la Fontsanta, va patir un embús a causa de la gran quantitat d'aigua acumulada a la terrassa de l'habitatge, que va quedar inundada. L'aigua va caure al pis de baix i els veïns van anar a avisar-lo, però dins l'habitatge no hi havia cap senyal de vida.
Els mateixos veïns de l'edifici van trucar a la policia local que, juntament amb els Bombers, van obrir l'habitatge i van trobar el cadàver de l'home. La policia espanyola s'ha fet càrrec de la investigació, si bé encara no s'han detallat les circumstàncies de la mort de l'home, que apunten a causes naturals.
Encara que cal confirmar els fets, els veïns calculen que l'home fa quinze anys que va morir. L'home era el propietari del pis, seguia cobrant la pensió i estava al dia de tots els pagaments. Els veïns han explicat que feia anys que no el veien, però que pensaven que se n'havia anat a viure a una residència. Mai ningú va tenir cap sospita que podria estar mort.