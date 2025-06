Les universitats catalanes, les millors per estudiar ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques

Dues universitats catalanes són les millors en estudis STEM (les inicials en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) de tot l'Estat, segons recull el rànquing del 2025 elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Un rànquing que, en la 12a edició, contempla 30 àmbits de coneixement de 82 de les 88 universitats a Espanya per ajudar els estudiants a escollir centre en funció dels seus interessos. Entre altres, ha analitzat les 12 grans titulacions dels itineraris STEM i ha escollit universitats catalanes com les capdavanteres per cursar-ne 10.

CYD avalua aspectes relacionats amb l'ensenyament, la investigació, la transferència de coneixement, l'orientació internacional dels estudis, la contribució al desenvolupament regional i la inserció laboral per fer la classificació. En l'àmbit dels estudis STEM, la millor universitat de l'Estat és la Politècnica de Catalunya (UPC), que lidera el rànquing en 6 graus: Física, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Energia, Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions, Enginyeria Química i Matemàtiques.

En segona posició, hi ha la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que segons CYD és la millor per cursar Biologia i Enginyeria Informàtica, i ocupa el top tres en Matemàtiques. Per darrere, destaquen la Universitat Ramon Llull (URL) en Arquitectura, i la Universitat Rovira i Virgili (URV) en Química; així com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que no encapçala cap dels 12 itineraris, però és al top tres de Biologia, Física, Enginyeria Química i Química.

De fet, només hi ha dos graus STEM que no encapçalin universitats catalanes. Són els d'Enginyeria Industrial i de Producció, que lidera la Universitat Pontifícia de Comillas; i els d'Enginyeria Mecànica, on destaca la Carlos III, ambdues de Madrid.

En termes generals, el rànquing de CYD situa la UAB com la millor universitat de l'Estat, la UPF com la tercera, la Universitat de Barcelona com la sisena, la Universitat Rovira i Virgili (URV) com la setena, i la URL com la novena. D'altra banda, la comunitat autònoma que obté el nombre més elevat d'indicadors d'alt rendiment és Navarra, seguida de Catalunya i el País Basc.

Tot plegat, el mateix dia que la consultora educativa Center for World University Rankings (CWUR) ha publicat el seu informe particular sobre les millors universitats del món, en què també en destaca una de catalana en la primera posició a l'Estat i una altra en la segona. Dues més han entrat al top 10 estatal.