Les víctimes de la dana troben «empatia» a Brussel·les sense representants del PP

Tres associacions de víctimes de la dana del País Valencià l'octubre passat s'han traslladat aquest dimarts a Brussel·les per buscar el suport de les institucions comunitàries davant "l'abandonament" del Partit Popular PP en la gestió de la tragèdia. Les associacions Damnificats per la dana de l'Horta Sud, Víctimes Mortals 29O i Víctimes de la dana 20 octubre s'han reunit amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, així com amb diversos eurodiputats espanyols -excepte del PP i Vox-.

En roda de premsa, han fet valdre la "proximitat i empatia" de Von der Leyen i han carregat contra el PP: "A València no hi són, per què haurien d'estar aquí?". Fins ara, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, encara no s'ha reunit amb les associacions de víctimes.

És el primer contacte dels familiars de les víctimes amb les institucions comunitàries i arriba després que a l'abril fessin arribar una carta a Von der Leyen en què li reclamaven una trobada a València coincidint amb la celebració del congrés del Partit Popular Europeu a la capital valenciana, el 29 i 30 d'abril passat. Li demanaven "que no mirés cap a un altre costat davant de governs regionals que neguen l'emergència climàtica i la necessitat de prevenir i respondre davant de desastres" com la dana.

"En aquests sis mesos, cap autoritat de la Comissió Europea -ni vostè ni cap dels seus comissaris- ha visitat oficialment la zona afectada i, així i tot, ara sí que venen a València per un congrés del partit", denunciaven. La presidenta de l'executiu comunitari va rebutjar reunir-s'hi durant el congrés, però els va proposar trobar-se a Brussel·les aquest dimarts.

"És més llatina que alemanya", ha resumit Chrstian Lesaec, president de l'Associació Damnificats per la dana de l'Horta Sud sobre la reunió amb la cap de la Comissió Europea. "Ens havien dit que era distant, freda, però tot el contrari. Ens hem trobat amb una persona propera, empàtica, amable, que ha entès perfectament la nostra situació", ha assegurat, al seu torn, Rosa María Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals DANA 29-O.

Segons han detallat, la reunió s'ha allargat més d'una hora, més enllà del previst, i han estat ells els qui han hagut d'aturar la trobada. "Ens ha dit que tenia tot el temps del món per escoltar-nos", han assegurat els familiars de les víctimes, que, segons han explicat, han arrencat de l'alemanya el compromís de visitar la "zona 0" de la dana quan es produeixi algun avançament en el desemborsament dels fons europeus.

Recepció d'una desena d'eurodiputats sense PP i Vox

Les tres associacions també han estat rebudes al Parlament Europeu per una desena d'eurodiputats, entre els quals l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, que juntament amb el grup del PSOE ha promogut la trobada. Així, han rebut a les víctimes Marzà (Compromís); les eurodiputades del PSOE Leire Pajín, Sandra Gómez, Hana Jalloul, Alicia Homs i Rosa Serrano; l'eurodiputada d'ERC Diana Riba; l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens; l'eurodiputada del PNB Oihane Agirregoitia; l'eurodiputada del BNG Ana Miranda; i l'eurodiputat d'EH Bildu Pernando Barrena. També els han rebut el colíder dels Verds, l'eurodiputat Bas Eickhout, i l'eurodiputada liberal de Renew Raquel García Hermida-van der Walle. Els eurodiputats de Vox no han estat convidats a la recepció.

Pel que fa al PP, malgrat que estaven convidats a la trobada, cap eurodiputat hi ha assistit. Tot i això, les tres associacions han confirmat que des del grup popular estan intentant tancar una trobada per dimecres, probablement, amb l'eurodiputat valencià Esteban González Pons. "Podríem haver-nos reunit a qualsevol barri de València, però bé, ens han fet traslladar milers de quilòmetres per reunir-nos amb un valencià", ha criticat Rosa María Álvarez.