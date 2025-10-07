07 de octubre de 2025

L'inventor del setrill antidegoteig era català?

Rafael Marquina, un arquitecte i dissenyador català, va inventar el setrill antidegoteig i va oblidar de patentar-lo

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 13:37

Sabies que el setrill que utilitzes cada dia per amanir els teus plats pot ser obra d’un català? Tot i que aquest estri per servir oli i vinagre ja existia des de l’antiguitat, va ser l’arquitecte i dissenyador Rafael Marquina qui, al segle XX, va revolucionar el disseny. El geni català va crear el setrill antigoteig, pensat per evitar que l’oli regalés i embrutés les mans o la taula.

El seu invent es va convertir en un símbol del disseny català funcional i elegant, però la història té un gir trist: Marquina no va arribar a patentar la seva creació, i moltes empreses van copiar el seu model, fent-li perdre una gran fortuna.

Tot i això, el llegat de Rafael Marquina perdura en el temps. El seu setrill antigoteig continua venent-se arreu del món i és considerat una icona del disseny mediterrani, reconeguda tant per la seva bellesa com per la seva intel·ligent simplicitat.

 

