L'inventor del setrill antidegoteig era català?

Sabies que el setrill que utilitzes cada dia per amanir els teus plats pot ser obra d’un català? Tot i que aquest estri per servir oli i vinagre ja existia des de l’antiguitat, va ser l’arquitecte i dissenyador Rafael Marquina qui, al segle XX, va revolucionar el disseny. El geni català va crear el setrill antigoteig, pensat per evitar que l’oli regalés i embrutés les mans o la taula.\r\n\r\nEl seu invent es va convertir en un símbol del disseny català funcional i elegant, però la història té un gir trist: Marquina no va arribar a patentar la seva creació, i moltes empreses van copiar el seu model, fent-li perdre una gran fortuna.\r\n\r\nTot i això, el llegat de Rafael Marquina perdura en el temps. El seu setrill antigoteig continua venent-se arreu del món i és considerat una icona del disseny mediterrani, reconeguda tant per la seva bellesa com per la seva intel·ligent simplicitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n