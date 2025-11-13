Detenen un familiar de Luis Rubiales per llençar-li ous durant la presentació del seu llibre

Luis Rubén Rubiales, tiet de Luis Rubiales, l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol, ha sigut detingut per la Policia Nacional aquest dijous després de llançar ous a Luis Rubiales al crit de "pocavergonya" durant la presentació del seu nou llibre, Matar a Rubiales, a Madrid. Al vídeo que circula per xarxes es pot veure com li llença tres ous a l'expresident que va ser condemnat per agressió sexual pel petó no consentit a Jenni Hermoso. De seguida, Rubiales s'ha alçat i s'ha dirigit cap a ell, però els organitzadors de l'acte han expulsat l'individu de la sala.
El diari 20minutos ha desplegat un directe per cobrir l'acte de presentació del llibre en què Rubiales explica la seva presidència a la RFEF i la seva dimissió el dia 10 de setembre de 2023 a causa de la denúncia pel petó no consentit de la jugadora de la selecció espanyola Jenni Hermoso.
Després de l'atac, el 20minutos ha arreplegat les declaracions de Rubiales, qui ha expressat que "aquests covards no m'importen gens ni mica. Es demostren amb aquestes accions els qui són els intolerants. Encantat de la rebuda que té el llibre, això és que la gent comença a no creure's les notícies falses", expressa en referència a la seva condemna per part de l'Audiència Nacional que li va suposar una multa de 10.800 euros per delicte d'agressió sexual.
A més, ha afegit que el motiu del seu llibre és "contar la veritat", ja que ha confirmat que no es penedeix del petó. "Penediment de què? Hi ha algú que vol fer que demani perdó a una persona que ha mentit. Ella i jo sabem que he dit la veritat. Va ocórrer el que va ocórrer", ha resolt referent al petó.