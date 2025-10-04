La RFEF prohibeix a l'Europa jugar amb la bandera palestina al braçal

Aquest cap de setmana, els equips principals masculí i femení del Club Esportiu Europa jugaran els partits de Lliga amb un braçal amb els colors la bandera palestina després que la RFEF l'hagi prohibit al camp. De fet, l'equip masculí ja els ha estrenat en el partit contra el Marbella d'aquest dissabte, en què han guanyat 2-1.
Aquest posicionament respon al compromís històric de l’Europa amb la pau i la justícia social. “Els nostres principis ens obliguen a no restar impassibles davant les vulneracions dels drets humans”, assenyalen en un comunicat. L'equip ha condemnat el genocidi a Palestina i s'ha sumat a la demanda global d'un alto el foc.
El gest dels braçals és una mostra simbòlica d'aquest posicionament i es mantindrà durant els partits de Lliga d'aquest cap de setmana. "En concret, el lluiran els capitans del primer equip masculí en el partit CE Europa – Marbella (dissabte, 16 h) i les capitanes del primer equip femení en el Tenerife – CE Europa (diumenge, 12 h)", han explicat en el comunicat públic.
Esquivar la prohibició
Després del comunicat de l'Europa, la RFEF va expressar als graciencs que Àlex Cano, el capità, no podria lluir aquest braçal en el partit contra el Marbella.
Per aquest motiu, el club va modificar el braçal eliminant la bandera de Palestina i creant un disseny nou amb els colors blanc, roig, verd i negre per esquivar les sancions i poder mostrar el seu suport amb la causa. El resultat ha sigut un braçal amb l’escut de l’Europa i els colors de la bandera Palestina en franges de formes ondulades.
El club ha animat els seus socis a sumar-se a les mobilitzacions solidàries amb Palestina d'aquest cap de setmana i han finalitzat el missatge reforçant els seus ideals: "El Club Esportiu Europa diu NO a l’ocupació, NO al supremacisme, NO al genocidi i NO a la vulneració dels drets humans. I diem un SÍ rotund a la vida i a la llibertat dels pobles".