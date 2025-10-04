Israel atura l'ofensiva després que Hamàs acceptés la proposta de Trump

Israel es prepara per a "l'aplicació immediata" de la primera fase del pla de Trump per a Gaza, segons ha assegurat aquesta matinada de dissabte l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Hamàs ha acceptat alliberar els ostatges, però ha demanat negociar els detalls del pla de pau de 20 punts del president dels Estats Units.
"Amb la resposta de Hamàs, Israel s'està preparant per a la implementació immediata de la primera fase del pla de Trump, que preveu l'alliberament de tots els ostatges", ha anunciat el govern hebreu, que també ha ordenat al seu exèrcit "reduir l'ofensiva" sobre la Franja de Gaza, fins al punt de limitar-se a efectuar únicament moviments de defensa, segons han informat diversos mitjans israelians.
Tanmateix, el govern de Netanyahu roman a l'espera que les paraules i el text de Donald Trump es converteixi en realitat en una primera fase que s'han d'alliberar els 48 ostatges que reté el grup terrorista. Tot i això, el portaveu militar Avichay Adraee ha avisat als ciutadans palestins que tot i destinar els esforços exclusivament en moviments defensius, la ciutat de Gaza segueix sent una "una perillosa zona de combat". I els mitjans hebreus asseguren que es mantenen en posicions de defensa, però poden disparar "davant una amenaça que posi en risc la seva vida".
Trump preveu una pau duradora
Netanyahu ha recalcat el seu compromís amb acabar amb la guerra: "Seguirem treballant en plena cooperació amb el president i el seu equip per posar punt final a la guerra d'acord amb els principis establerts per Israel, que coincideixen amb la visió del president Trump". El líder dels Estats Units, Donald Trump, ha reaccionat ràpidament i ha exigit a Israel que "aturi immediatament" els bombardejos sobre Gaza, per així poder començar l'alliberament dels ostatges de manera "ràpida i segura". "Basant-me en la declaració recent de Hamàs, crec que estan llestos per a una pau duradora. Això no es tracta només de Gaza, això es tracta de la pau tan llargament buscada al Pròxim Orient", ha publicat Trump a la xarxa Truth Social.
Així doncs, s'espera que el Caire sigui la localització on s'entreguin els 48 ostatges, de la mateixa manera que l'estat d'Israel retorni a 250 presos palestins condemnats a cadena perpètua i més de 1.700 gazians que van ser capturats arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que en tres dies en farà dos anys.
La situació actual convida a imaginar l'aparició de la llum al final del túnel un cop ha arribat l'acceptació de Hamàs a la proposta -i amenaçada- de Trump, i Netanyahu afluixa el llistó. Tot i això, el govern ultranacionalista israelià criticarà i empenyarà a seguir amb l'ofensiva després que hagi valorat negativament el pla de Donald Trump.