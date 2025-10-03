Ultimàtum de Trump a Hamàs: o accepten el seu pla per a Gaza o desencadenarà «l'infern»

Donald Trump ha amenaçat Hamàs amb "tot l'infern, com ningú ha vist mai" si no accepta el seu pla abans de diumenge a la mitjanit. Un pla de pau que Benjamin Netanyahu va assegurar que acceptava després d'una reunió de tres hores amb el mandatari nord-americà a la Casa Blanca dilluns passat, però que l'endemà va posar en qüestió per diversos dels punts que inclou, entre ells la creació d'un estat de Palestina. El president dels EUA no ha contestat a aquestes discrepàncies, però avui, a través de la xarxa social Truth Social, sí ha advertit a la milícia islamista de Hamàs, a la qual ha qualificat d'amenaça "violenta i despietada", que "hi haurà pau a l'Orient Mitjà d'una manera o de l'altra".
Segons els càlculs del republicà, les represàlies israelianes per l'atac del 7 d'octubre del 2023 han comportat que "més de 25.000 'soldats' de Hamàs hagin estat morts fins ara". La majoria dels que queden, afegeix Trump, "estan rodejats i militarment atrapats", tot esperant, segons afegeix, que ell mateix doni l'ordre "endavant" perquè "les seves vides siguin ràpidament eliminades". "I pel que fa a la resta, sabem on i qui sou, i sereu perseguits i assassinats", rebla.
Trump demana a "tots els palestins innocents" que abandonin l'àrea "d'una potencial gran mortaldat futura" i que marxin a "zones més segures". I tot seguit recorda que Hamàs té "una última oportunitat", perquè "nacions molt riques i poderoses de l'Orient Mitjà i les àrees pròximes, junt amb els Estats Units, han acordat, amb Israel signant-la, la pau, després de 3.000 anys, a l'Orient Mitjà".
El pla "perdona la vida de tots els lluitadors que queden de Hamàs" i és "conegut pel món" i "bo per a tothom", subratlla Trump, per assegurar, tot seguit, que "hi haurà pau a l'Orient Mitjà d'una manera o de l'altra", i que "la violència i el vessament de sang s'aturaran".
El mandatari nord-americà torna a reclamar a Hamàs l'alliberament de tots els ostatges, també els cossos dels morts, i dona a la milícia fins a les sis de la tarda del diumenge hora de Washington, la mitjanit catalana, per acceptar el seu pla.