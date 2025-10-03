Milers d'estudiants buiden les aules per manifestar-se per Gaza i la Flotilla

Milers d'estudiants es manifesten aquest divendres al migdia pels carrers de Barcelona per denunciar el genocidi a Gaza i exigir l'alliberament immediat de la Flotilla Global Sumud. La mobilització ha arrencat des de la plaça Universitat, punt on han confluït columnes de joves procedents de diverses universitats i instituts.
La marxa s'emmarca en la jornada de vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Paísos Catalans (SEPC) que ha aturat l'activitat lectiva a la UAB, a algunes facultats de la UB o a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. La portaveu del SEPC, Tània Ros, ha assegurat que el moviment estudiantil "seguirà a primera línia per aturar-ho tot i parlar de Palestina".
Des de primera hora, el moviment estudiantil ha activat piquets informatius i talls als accessos de diversos campus universitaris. L’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) ha romàs tancat, així com el campus del Raval, on s’imparteixen graus com Geografia i Història. A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la protesta ha aconseguit paralitzar l’activitat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), una fita que no s’aconseguia des de feia gairebé una dècada. A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), més d’un centenar d’estudiants han tallat els accessos viaris al campus de Bellaterra des de primera hora del matí i també la passera que condueix als FGC.
Després d’aquestes accions, les columnes d’estudiants han confluït a la plaça Universitat, punt d’inici de la manifestació central del dia. Els concentrats profereixen càntics com “boti, boti, boti, sionista qui no boti” i “que no, que no, que no, Israel no és un país, és una ocupació”. Alhora, exhibien pancartes amb lemes en contra de l'assalt a la Flotilla com “han aturat la Flotilla, aturem la universitat” i "han assaltat la flotilla, buidem les aules".
La portaveu nacional del SEPC, Tània Ros, ha celebrat l’ampli seguiment de la vaga i ha advertit que la protesta no s’aturarà aquí: "Les estudiants serem a primera línia per aturar-ho tot i parlar de Palestina".
Els manifestants es dirigiran cap a la plaça de la Carbonera, on hi ha instal·lada una acampada indefinida en solidaritat amb Palestina, des d’on preveuen continuar les accions de denúncia i mobilització.
En aquest sentit, Judit Piñol, una de les portaveus del moviment, va assenyalar que la intenció és aixecar l'acampada quan es faci un "trencament real, efectiu i immediat de les relacions comercials amb el govern d'Israel" o bé quan es faci "l'obertura d'un corredor humanitari" cap a Gaza. La portaveu va apuntar que l’estat espanyol “segueix sent el soci número u” del país hebreu. “Marxarem d’aquí el dia que els governs facin la seva feina. És tan senzill com això”, ha reblat.
Aquesta jornada de protesta s’inscriu dins una onada global de mobilitzacions estudiantils en suport al poble palestí i en reacció a l’assalt a la Flotilla Global Sumud. El SEPC ja ha anunciat que les accions continuaran mentre no s’aturin els atacs sobre Gaza i les universitats catalanes no trenquin els seus vincles amb institucions israelianes.