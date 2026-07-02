L'OMS dona per acabat el brot d’hantavirus en donar l'alta a l'últim contacte

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha donat per finalitzat el brot d'hantavirus després de donar l'alta a l'últim cas contacte que anava a bord del creuer MV Hondius. L'organisme no ha detectat cap altre positiu d'hantavirus des del 25 de maig. En una roda de premsa celebrada aquest dijous, el secretari general, Tedros Adhanom, ha anunciat que en total s'han registrat 13 casos positius, incloses tres morts, i més de 650 contactes en 33 països. "Ens complau molt anunciar que l'OMS considera que el brot d'hantavirus ha acabat". Adhanom ha anunciat que encara que el brot s'hagi acabat, l'OMS continuarà treballant per conèixer més detalls sobre el brot i la malaltia.\r\n\r\nL'OMS està coordinant un estudi on participen 21 països per "entendre" com l'hantavirus es desenvolupa. Aquesta investigació ajudarà a preparar diversos diagnòstics, tractaments i vacunes per possibles brots en un futur. Adhanom ha agraït, en castellà, a Espanya per la seva solidaritat a l'hora de coordinar el desembarcament i la repatriació dels passatgers i dels tripulants. El secretari general es va desplaçar fins a les Canàries coincidint amb l'arribada a port del vaixell MV Hondius.\r\n