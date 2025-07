Maten un home amb una arma blanca a Castelldefels

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per ferides d'arma blanca a Castelldefels divendres a la matinada. Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, els fets van tenir lloc al voltant de les quatre, quan els agents van rebre un avís que la víctima presentava ferides amb signes de violència i de diversa consideració a l'interior d'un autobús.

Fins al lloc, s'hi van desplaçar dues dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el van traslladar fins a l'hospital, on hores més tard va acabar morint. Per ara, la informació es troba sota secret d'actuacions per poder continuar amb la investigació