22 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Matí d'incidències a Rodalies: l'R3 i l'R14 estan tallades

  • Dues usuàries de Rodalies assegudes a un banc a l'estació de Mataró, resignades de no agafar el comboi, que és a a punt de tancar portes ple de gent

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juny de 2026 a les 07:30
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 08:05

La línia R3 es troba tallada per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització, segons informa Renfe, que ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia. D'altra banda, està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera en el tram afectat.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar