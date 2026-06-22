Matí d'incidències a Rodalies: l'R3 i l'R14 estan tallades

La línia R3 es troba tallada per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització, segons informa Renfe, que ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia. D'altra banda, està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera en el tram afectat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa factura total de les alternatives per la crisi de Rodalies: seixanta milions d'euros Lluís Girona Boffi\r\n\r\n