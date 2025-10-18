Més de 10 quilòmetres de retencions a l'AP-7 per dos accidents de trànsit a la Roca del Vallès i Gelida

L'AP-7 registra més de 10 quilòmetres de retencions aquest dissabte al migdia per dos accidents de trànsit a la Roca del Vallès -en sentit Girona- i Gelida (Alt Penedès), en direcció Tarragona. Un xoc entre dos turismes a la Roca del Vallès provoca fins a 8 quilòmetres de congestió des de Parets del Vallès, mentre que una topada amb sis vehicles implicats a Gelida genera uns 6 quilòmetres de circulació lenta i aturades des de Martorell, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT).
En l'accident dels sis vehicles a Gelida, s'ha arribat a tallar la circulació d'un dels carrils i acumulat llargues cues. Vora les 12:15 s'han reobert, però segueixen havent-hi retencions entre el tram de Gelida i Martorell en sentit Tarragona, sud.
Reobert el túnel del Garraf (C-32)
Per altra banda, s'ha tallat el túnel la Ginesta durant uns minuts, conegut pel túnel del Garraf, a la C-32 a Sitges en sentit sud. Un turisme ha perdut part de la càrrega que duia i els operaris treballen a recollir-ho. Durant uns 20 minuts ha permès tancat, però ja se circula amb normalitat.
En paral·lel, una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a la C-152 a les Preses (Garrotxa) ha deixat un balanç de tres ferits menys greus, un dels quals menor d'edat. Tots els afectats han estat evacuats pel SEM a l'Hospital Josep Trueta de Girona.