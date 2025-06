Més de 16.000 parelles casades en vint anys: l'evolució del matrimoni homosexual a Catalunya

Catalunya ha celebrat més de 16.000 enllaços de parelles homosexuals des de la legalització l'any 2005 a Espanya, quan es compleixen 20 anys de la legalització del matrimoni igualitari. Inicialment, més del 60% eren unions entre homes, però la tendència es va invertir el 2017 i des d’aleshores n'hi ha hagut sempre més entre dones. Cati Pallars, de l'Associació Famílies LGTBI, creu que la legalització del matrimoni homosexual ha estat "un abans i un després" que ha contribuït a la "reafirmació" del col·lectiu: "Em fa molt contenta, no per la xifra, sinó perquè la gent està fent ús d'aquest dret", remarca, tot subratllant que això "ubica" i "col·loca" el col·lectiu LGTBI en la societat.

Segons les darreres dades, el 2023 hi va haver un 11% més de matrimonis homosexuals respecte a l’any anterior, i es van superar el miler d’enllaços: una xifra molt per sobre de la mitjana de 850 bodes anuals d’aquests 20 anys. Els matrimonis homosexuals van ser 1.052, i superar el miler no passava des del 2017, i anteriorment només havia succeït el 2006. En termes interanuals, suposa un increment d’un 11% de núpcies respecte a l’any 2022.

El seu augment es produeix en un any en què el conjunt de núpcies celebrades a Catalunya -entre tota mena de parelles- va decaure lleugerament (27.068 enllaços, un 0,1% menys), registrant un volum similar als anys d’abans de la pandèmia i lluny dels darrers màxims de més de 30.000 bodes registrats els anys 2005-2008. Pel que fa només a bodes entre persones de sexe diferent, també han baixat un 0,5% (una cinquantena menys que el 2022).

El 4% dels matrimonis de Catalunya són homosexuals

El pes d'aquest tipus de matrimonis és el més alt de la sèrie, arribant a representar gairebé el 4% de totes les unions matrimonials del 2023. En aquest sentit, la incidència dels matrimonis entre persones del mateix sexe a Catalunya és anàloga a la mitjana espanyola (3,9%).

Comparada amb la resta de comunitats, Catalunya és la cinquena amb més pes de les bodes homosexuals sobre el total, un rànquing que lideren les Canàries amb un 6,5% de les bodes, Madrid (5,2), les Illes Balears (4,8%) i el País Valencià (4,4%). Les CCAA amb menys matrimonis homosexuals són Extremadura (2,6%), Galícia (2,6%) i Aragó (2,4%), i encara més avall, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, on només 5 de les 342 núpcies de l’any passat ho van ser. (menys del 2%).

En xifres absolutes, Catalunya és la tercera comunitat en nombre de matrimonis homosexuals l’any 2023, per darrere de Madrid, que és líder amb 1.485 (tot i tenir menys població i matrimonis en conjunt), i Andalusia (amb 1.150, en el seu cas amb més població que Catalunya).

Més bodes entre dones

Des de l'any 2017 a Catalunya se celebren més matrimonis entre dones que entre homes. Anteriorment, passava al revés, amb percentatges de més del 65% de matrimonis entre homes sobretot els primers anys després de la legalització d’aquest tipus d’enllaços. Però des de fa vuit anys ha canviat la tendència, i el darrer any (2023) ja són més del 56% les bodes entre dones, per un 43,7% de matrimonis entre homes. En nombres absoluts, aquell any es van celebrar a Catalunya 593 enllaços dona-dona, i 459 home-home.

Vint anys després de la legalització del matrimoni homosexual, la membre de l'Associació Famílies LGTBI avisa que "només és el principi" i que "encara hi ha moltes maneres de ser i estar al món que n'estan excloses" i "no són subjectes de dret". "No podem continuar deixant tanta gent al marge i hauríem de veure si el model de matrimoni que tenim és una cosa inamovible o podem començar a veure com incorporem altres maneres de relacionar-se", conclou.