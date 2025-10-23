Més de 30 comarques, en alerta de perill per fortes ventades aquest dijous

Després de les pluges, ara és el torn del vent. La caiguda de la pressió atmosfèrica ha provocat l'arribada de fortes ventades a tot Catalunya i el Meteocat manté els avisos de perill a 33 comarques fins a les 20:00 hores d'aquest dijous. I és que s'espera que el vent superi els 72 quilòmetres per hora de manera generalitzada, tot i que afectarà especialment el litoral i prelitoral central, així com la Catalunya central.
Per això, diversos ajuntaments, com el de Barcelona, han tancat tots els parcs i jardins públics. A més, Protecció Civil ha activat el pla Ventcat en fase d'alerta. De fet, només evitaran les alertes les Terres de l'Ebre i alguns punts de les comarques gironines.
Les ventades seran especialment fortes durant el matí i reduiran la intensitat a la tarda. Tant la temperatura màxima com la mínima baixaran lleugerament i fins a mig matí s'espera precipitació feble a l'extrem nord de Catalunya i és possible algun ruixat aïllat a altres punts de la meitat nord.
El Meteocat ha indicat que durant el matí, les comarques que es veuran més afectades seran el Baix Llobregat, el Garraf, Alt Penedès, l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Vallès Occidental. Allí s'alerta d'un grau de perillositat per la força del vent de 3/6. Durant les hores centrals del dia (12:00 a 18:00) l'avís 3/6 es manté a les comarques mencionades. A la resta del país es manté un avís de baixa intensitat a excepció de les comarques del sud-oest i del litoral -del Maresme al Baix Empordà i a part Catalunya Central.
Els Bombers i el 112 atenen una setantena d'avisos
Els Bombers de la Generalitat han atès 26 avisos pel temporal de vent des d'aquesta matinada i fins a les 10.00 hores de dijous. La majoria d'incidències han estat per retirar arbres caiguts o mobiliari urbà. Per regions, la majoria d'alertes han estat a la Metropolitana Nord, amb un total de 14: seguida de la de Girona (5), la Metropolitana Sud (3), la de Tarragona (2) i la regió d'emergències Centre (2).
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a la mateixa hora 47 trucades que han generat 37 expedients. D'altra banda, la carretera GI-553 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies es troba tallada per la caiguda d'arbres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Perill d'incendi a sis comarques
En paral·lel, els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a 41 municipis de sis comarques. Entre les zones més afectades per aquest risc d'incendi hi ha el Priorat, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Baix Camp, l'Urgell i l'Alt Empordà.