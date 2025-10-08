L'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) ha presentat aquest dimecres l'Informe del sector funerari a Catalunya 2024. Entre les dades més destacades hi ha el preu mitjà d'un servei funerari a Catalunya. Segons els valors de l'any passat oscil·laria entre els 4.300 i els 4.500 euros.
Les últimes dades, publicades per un estudi de la Diputació de Barcelona de l'any 2020, marcaven un preu mitjà de 3.300 euros i, amb el destí final que inclou la incineració, la tarifa s'enfilava a 4.300 euros. "Ara, posem que pugui ser d'un 10% o 12% més del que ha pujat a l'IPC, estem parlant de 4.300 o 4.500 euros", ha apuntat el president d'Asfuncat, Josep Maria Mons.
D'altra banda, les incineracions representen el 51,8% dels més de 58.000 serveis prestats l'any passat, uns 1,2 punts més respecte al 2022. Mons ha assenyalat que l'increment de les incineracions es deu a un canvi de tendència en la societat. "Cada vegada la gent pensa que és molt més fàcil gestionar les cendres que tenir els familiars enterrats en un cementiri", ha indicat.
Pel que fa a les cerimònies laiques, aquestes continuen a l'alça i suposen quatre dècimes més respecte al 2022. Segons Mons, l'increment d'aquestes cerimònies ve donat perquè la societat té "cada cop menys creences religioses" i pel fet que es poden personalitzar més. "Hi ha l'opció de fer una cerimònia no religiosa amb una dignitat igual -que les religioses- i amb un tracte més directe amb el difunt", ha apuntat.