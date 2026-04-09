Més de 5.000 estudiants s'examinen dissabte per accedir als graus en Educació Infantil i Primària

Un total de 5.552 estudiants faran aquest dissabte la prova d’aptitud personal (PAP) per poder accedir als graus en Educació infantil i en Educació Primària. La PAP consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (CCIRC) i un altre de competència logicomatemàtica (CLOM). Els resultats de la prova es publicaran el 29 d'abril, amb una qualificació d'"apte" o "no apte"; un cop superada, la prova té validesa indefinida.\r\n\r\nEls tribunals d’examen estan ubicats en cinc seus universitàries: a Mundet (UB), a Cerdanyola del Vallès (UAB), a Montilivi (UdG), a Lleida (UdL) i al Campus Catalunya de Tarragona (URV). Si no se supera la PAP en la convocatòria ordinària, els estudiants tindran l’oportunitat de tornar a examinar-se'n en la convocatòria extraordinària, prevista per al 17 de juliol.\r\n